サッカー女子日本代表・なでしこジャパンの長谷川唯選手が日本時間30日、自身のSNSを更新。女子日本代表なでしこジャパンのチームメートらから29歳の誕生日を祝福されたことを報告しました。

現在は、イングランドのマンチェスター・シティウィメンズに所属する長谷川選手。そんな彼女の誕生日を祝福したのは、ともにサッカー女子日本代表・なでしこジャパンで活躍し、イングランドのクラブに所属する選手たちでした。長谷川選手は、自身のインスタグラムに北川ひかる選手、清水梨紗選手、長野風花選手、藤野あおば選手、籾木結花選手と共に写るフォトを公開。海外でしのぎを削る同志たちに囲まれた長谷川選手の表情には笑顔が溢れます。

またストーリーズでは、サッカー男子日本代表の冨安健洋選手から送られた祝福メッセージをシェア。「唯ちゃん、誕生日おめでとう。最高の一年にしてください。またタイミングあればご飯とか行きましょう。いい誕生日を過ごしてください」との言葉に「ありがとうー。復帰楽しみー！！！ちょっと気まずそうなのやめて？笑」とコメント。２人の仲のよさがうかがえる投稿となっています。