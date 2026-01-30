アイドルで漫画家、タレントで美容室経営、ドラァグクイーンで俳優の3人がSNS炎上事件や試練と激動の人生についてギリギリトーク
新番組「まるどりぃ～ココだけの話～」が2/7(土)より、朝日放送テレビで放送決定！
放送後にはTVerで全国に配信される。
この番組は、ゲストの知られざるエピソードを”丸撮り”！
「まだテレビで話したことのない話」「他のバラエティで見せていないB面」をグイグイと深掘りする。
そんな番組のＭＣを務めるのは、様々な顔を持つ人生経験豊かな3人！
アイドルだけでなく漫画家としても活躍する中丸雄一！
タレント業に加え美容室経営にも携わる井口綾子！
ドラァグクイーンと俳優でジェンダーも超越するドリアン・ロロブリジーダ！
迷いや葛藤・時にはギリギリトークも！？ 深夜ならではの、”ココだけの話”を本音多めでお届けする。©ABCテレビ
初回の収録は「MC３人を丸撮り！」と題し、初対面の３人がお互いを知るための企画にチャレンジした。各々が人生年表を作成し、これまでの幸福度を折れ線グラフで表現し、自己紹介。
井口はミスコンSNS炎上事件や、大衆居酒屋での一人飲みについて、中丸とドリアンから質問攻めに！
ドリアンは、同性への初恋話や２丁目事情、ドラァグクイーンになった経緯をさすがの話術で語る。
そして中丸は、デビュー前もデビュー後も試練に見舞われ続ける激動の人生を、飄々と振り返り…。
ときに言葉を選びながらも、お互いに気になるポイントに鋭く切り込み、逃がさない！
３人の会話はどんどん広がり、井口が２人に恋愛のガチな悩みを相談し、中丸先生の初心者向けマネー運用教室が突然開講。そして飛び出した、ココだけの話とは…？！
今後は様々なゲストを迎え、更にトークを深掘り。
どんな世界が見られるのか！？ 放送・配信に乞うご期待！
Q. 初回の収録を終えての感想は？©ABCテレビ
中丸雄一：お２人に、本当は話したくないだろうなという面白い話もしてもらえて、良かったなと思います。ＭＣ同士の距離を詰めるという意味で、初回はゲストなしということだったんですけど、もう１回くらいゲストなしでやりたいですね。
井口綾子：距離詰まってないですか？ 結構近づいたと思ったのに（笑）。
中丸：もうちょい詰めたいです。特に井口さんのSNS炎上事件は、もう少し深掘りしたいです（笑）。
ドリアン・ロロブリジーダ：アタシも、事前に調べたまとめ記事と齟齬があったのでそこを追求したいわ。
井口：ふわっと終わらせられるかなと思ったら、結構突っ込んで聞いてくださったので、今まで言ったことのないことまで話しましたよ。警察に相談に行った話とか。
ドリアン：警察の話はびっくりした～！
井口：初っ端からお２人にいじっていただいたので、私は距離感が近く感じました。これからも気を使わずに突っ込んでいきたいと思います。
ドリアン：初回でしか味わえない絶妙な間合いが逆に楽しかったです。アタシ含めて全員猫をかぶっていると思うので、ちょっとずつね、さらけ出していきたいなと思います。
Q. 次回からゲストの方の知られざるエピソードを“丸撮り”していくうえで、プランはありますか？©ABCテレビ
中丸：初回の感じからすると、この番組はぶっちゃけなきゃいけないんだなと。ということは、ゲストの方に負荷をかけてしまうかもしれないですね。
井口：私はドリアンさんが突っ込んでいったところを、サポートしたいです。ドリアンさんが捕まえたら、それを押さえつけて逃しません（笑）。
ドリアン：そうね。そこで「まあまあ」と丸く収めていくのが中丸さん。いい感じの役割分担ができそうです。あら？ アタシ損（な役回り）じゃない？
中丸：切り込んでもらえると助かります（笑）。
Q. 番組への意気込みをお願いします。©ABCテレビ
中丸：守りに入らず、攻めたいと思います。
ドリアン：そうですね。出し惜しみなし、手加減なしでやった方が、みなさんの印象に残ると思いますし。いろいろなお話をうかがって、ゲストの方々の魅力もしっかりと出せたらなと思います。
井口：普通のバラエティだとなかなか聞けないことも、番組のコンセプトがあるからギリギリの質問もできると思うんです。（生放送ではなくて）収録なので、切り込んで、面白くできたらなと思います。
「まるどりぃ～ココだけの話～」 ABCテレビ(関西ローカル)
2026年2月7日(土)スタート 毎週土曜 深夜１時～深夜１時30分
（放送終了後、TVerで見逃し配信）
※初回は２月７日(土)深夜１時10分～(時間変更の可能性あり)
出演： 中丸雄一 井口綾子 ドリアン・ロロブリジーダ ほか