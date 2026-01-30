日本ハムの清宮幸太郎内野手が30日、1軍キャンプ地となる沖縄・名護で今季のチームスローガン「DOMIれ！」を正式発表した。新庄剛志監が掲げる「圧倒的に勝つ」というメッセージを受け、清宮幸本人が「支配する、圧倒する」という意味を持つ英単語「Dominate」から着想。選手とファンが一体となって使える言葉として定着することを願った。

「皆さん、選手のみんなもそうですけど初めて目にする言葉だと思う。人それぞれいろいろな捉え方があると思いますけど、シーズン終わる頃には本当に“このスローガンで良かったな”と思ってもらえるように」。昨年12月の契約更改の場で球団幹部、そして新庄監督からスローガン作成を託されたという。「ボスがシーズン終了時から“圧倒的に勝たなくてはいけない”と言っていた。それがキーワードになると思った」と、振り返る。

たどり着いたのが「Dominate」。その意味を「圧倒する」と解釈し、「ドミ」を摘出。「勝ち切れ、という意味を込めて“DOMIれ！”にしました」と明かした。動詞としても使える点を重視し、「ドミるぞ」「ドミ活」「ヒーローはドミ男」など、派生形まで想定。「いろいろな使い方でチームやファンに浸透してほしい」と、笑顔を見せた。