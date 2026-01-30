大久保佳代子が“出会いを求めて訪れた場所”にスタジオ大爆笑「失恋はそれくらいやらないと癒やされないと思って」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

1月29日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして大久保佳代子（オアシズ）と戸塚純貴が出演した。

大久保が失恋したときの行動を明かすと、独特すぎる内容に出演者たちも思わず吹き出してしまい…。

【映像】大久保佳代子が失恋を癒やすために訪れた場所とは…

番組内ドラマ「あざと連ドラ」では、出会いを求め相席居酒屋に繰り出す女性の奮闘が描かれた。

スタジオでは山里が「出会いを求めて“こんな行動をした”ということはあります？」と大久保に話を振る。

すると大久保は「お付き合いしていた人にフラれて、ちょっとやけになってて、誰かと出会いたいなと思って…」と切り出し、「沼津に行きました」と独特すぎる行動を明かした。

予想外の答えに山里は笑いを堪えることができない。鈴木は「沼津…？」とキョトンとしてしまった。

「やっぱり港町がいいかなと思って。港町って大体漁師がいるじゃない？荒くれ者の漁師」と持論を展開した大久保。出演者たちが爆笑するなか「失恋はそれくらいやらないと癒やされないと思って」と続ける。

「こうやって覗いたりしてたんだけど」と様子をうかがうところまでは実行したが、結局は「ちょっと怖くて入れなかった」と勇気が出なかったそう。何もしないままホテルに戻ったと振り返っていた。