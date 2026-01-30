現行の顔認証改札機

JR西日本は30日、大阪駅（うめきたエリア・連絡橋口）および新大阪駅において、新型の「顔認証改札機」を導入すると発表しました。JR西日本テクシアと連携して設計・開発してきたもので、2026年3月2日から、新たな実証モニターの募集と運用を開始します。

既存の改札機をフル活用！新タイプの顔認証システム

汎用性を高めた「標準型改札機」への機能増設

今回の大きな特徴は、従来のウォークスルー型のような特殊な形状ではなく、駅で一般的に使われている「標準型改札機（IC専用タイプ）」をベースに顔認証機能を増設した点です。既存の筐体を改造してシステムを導入することで、将来的な他駅への展開を考慮した構成としました。

カメラ2台体制で認証精度が向上

新たな改札機には、進行方向に沿って縦列に2台の顔認証カメラが配置されています。これにより、利用者が通過する際の認証精度を高め、よりスムーズな通行を実現します。

カメラを2台縦方向に配置して認証精度の向上を図る新型顔認証改札機

実証実験の対象エリアと参加方法

大阪駅・新大阪駅の設置場所を拡大

これまで実証運用を行ってきた「うめきた地下口」に加え、新たに大阪駅の「連絡橋口」にも顔認証改札機が設置されます。なお、新大阪駅では引き続き東口に設置されますが、新タイプへの切り替えに伴い、従来の専用機は撤去されます。

モニター登録はスマートフォンから

実証実験に参加できるのは、大阪〜新大阪駅間を含む「ICOCA定期券」を所持し、モニター登録を完了した利用者です。登録は2026年3月2日から専用サイトやJR西日本のアプリ「WESTER」を通じて受け付け、顔情報とICOCAのIDを紐づけることで利用可能となります。

「顔認証改札機」実証実験 概要

実施内容および期間

【検証内容】顔認証技術とIC乗車券を併設した改札機のご利用状況（特にラッシュ時）の把握

【検証期間】2026年3月2日（月）から当面の間

【対象区間】大阪駅〜新大阪駅

【準備期間】2026年2月2日〜3月1日は工事・準備のため利用不可

今後の検証結果を踏まえ、JR西日本は他の改札口や駅への展開、さらに生体認証を活用したシームレスな移動サービスの変革を進めていく方針です。

【画像】新型「顔認証改札機」設置場所

大阪駅では「うめきた地下口」「連絡橋口」にそれぞれ新型改札機を設置します。うめきたの既存の顔認証改札機は、新型改札機の設置に伴い撤去されます。

新大阪駅では東口に設置。既存の顔認証改札機は撤去します。

画像の赤色で示す範囲内では、撮影した画像から顔の情報を抽出し顔認証を行います（顔の特徴点データを算出し、顔認証用サーバに登録されている特徴点データと照合）。範囲外では顔認証を行いません。顔認証用カメラにより取得した顔画像や特徴点データは、認証後、即時削除するということです。