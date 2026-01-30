（台北中央社）文化部（文化省）は30日、通信アプリ「LINE（ライン）」で使える同部のオリジナルキャラクター「a-We」（アウィー）のスタンプの販売を開始したと発表した。台湾版と共に日本版も同時にリリースされ、アウィーが「お疲れ様」とタピオカミルクティーを差し出す姿など24種類のイラストで構成されている。



アウィーは昨年、大阪・関西万博に合わせて同部が大阪市内で開催した台湾文化発信イベント「We Taiwan」のキャラクターとして活躍。海底に沈むプレートのせめぎ合いから生まれた「不思議ないのち」で、万博閉幕後も同部から「文化外交大使」に任命され、文化交流推進の役割を担っている。



日本版「a-We 襲来！台湾生物の日常スタンプ」は、ラインアプリ内で一組50コイン（150円）で購入できる。



同部は今後もアウィー関連のイベントを企画し、世界に向けて台湾文化を発信していく方針だとしている。



（邱祖胤／編集：楊千慧）