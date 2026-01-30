なんと3時間だけアイスが無料。逗子発アイスブランド「CREMAHOP」が4周年記念イベント
神奈川県逗子市発のクラフトアイスクリームブランド「CREMAHOP(クレマホップ)」は2月5日の18時〜21時まで、4周年を記念した無料提供イベントを全店舗で実施します。
■クラシックからヴィーガンまで、22種のフレーバーから好きな味を選べる
CREMAHOP(クレマホップ)のアイスクリームは、自然の味を活かしたオリジナルなフレーバーが特徴。2022年に逗子でオープンし、2025年には都内初となる赤坂見附店を開店しました。
2月5日の18時〜21時までの3時間、「平等に降りそそぐ、アイスクリーム」をテーマに、年齢や立場を問わず来店者全員にキッズアイスクリームを1人1つ提供します。毎月変わる5種類のフレーバーを含め、北海道牛乳からつくるクラシックアイスクリーム、自然素材のヴィーガンアイスクリームなど、22種類以上のフレーバーから好きな味を選べます。
■イベント概要
店舗名：CREMAHOP
イベント名：「平等に降りそそぐ、アイクリーム」
内容：キッズアイスクリーム無料(おひとり様おひとつ)
実施日：2026年2月5日
時間：18時〜21時
対象：来店したお客様全員
実施店舗：
CREMAHOP全4店舗
CREMAHOP 逗子店 ：神奈川県逗子逗子1-7-4
CREMAHOP コースカベイサイド店 ：神奈川県横須賀市本町2-1-12
CREMAHOP 赤坂見附店 ：東京都港区赤坂3-9-18
CREMAHOP ウィング久里浜店 ：神奈川県横須賀市久里浜4-4-10
※数量に限りがあるため、品切れとなる場合もあります
※混雑の状況により、お並び頂いても提供できない可能性もあります
（フォルサ）