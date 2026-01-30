なんと3時間だけアイスが無料。逗子発アイスブランド「CREMAHOP」が4周年記念イベント

神奈川県逗子市発のクラフトアイスクリームブランド「CREMAHOP(クレマホップ)」は2月5日の18時〜21時まで、4周年を記念した無料提供イベントを全店舗で実施します。

■クラシックからヴィーガンまで、22種のフレーバーから好きな味を選べる

CREMAHOP(クレマホップ)のアイスクリームは、自然の味を活かしたオリジナルなフレーバーが特徴。2022年に逗子でオープンし、2025年には都内初となる赤坂見附店を開店しました。

2月5日の18時〜21時までの3時間、「平等に降りそそぐ、アイスクリーム」をテーマに、年齢や立場を問わず来店者全員にキッズアイスクリームを1人1つ提供します。毎月変わる5種類のフレーバーを含め、北海道牛乳からつくるクラシックアイスクリーム、自然素材のヴィーガンアイスクリームなど、22種類以上のフレーバーから好きな味を選べます。

■イベント概要

店舗名：CREMAHOP

イベント名：「平等に降りそそぐ、アイクリーム」

内容：キッズアイスクリーム無料(おひとり様おひとつ)

実施日：2026年2月5日

時間：18時〜21時

対象：来店したお客様全員

実施店舗：

CREMAHOP全4店舗

CREMAHOP 逗子店 ：神奈川県逗子逗子1-7-4

CREMAHOP コースカベイサイド店 ：神奈川県横須賀市本町2-1-12

CREMAHOP 赤坂見附店 ：東京都港区赤坂3-9-18

CREMAHOP ウィング久里浜店 ：神奈川県横須賀市久里浜4-4-10

※数量に限りがあるため、品切れとなる場合もあります

※混雑の状況により、お並び頂いても提供できない可能性もあります

