BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）が、バンコクの仏教寺院・ワット・アルン（暁の寺）で開催されたタイ国政府観光庁のイベント「Amazing Thailand Ambassador Exclusive Night」に登場。母と愛犬との微笑ましい3ショットが公開され、ファンを喜ばせている。

【写真】BLACKPINKリサ、母と愛犬とリンクコーデ／「美しすぎる」オフショット／愛犬のゴールドコーデ【動画】レッドカーペッドでのリサ、タイの人気俳優ウィンとの2ショット／リサ出演のキャンペーン動画

■母と愛犬の横で少女のような微笑みを浮かべるBLACKPINKリサ

2025年10月、タイの魅力を伝える「Amazing Thailand Ambassador（アメージング・タイランド・アンバサダー）」に就任したリサ。イベントにはスタイルの良さが際立つ、ゴールドが華やかなタイシルクのイブニングドレスに、ブルガリのジュエリーを合わせた姿で登場し、大きな注目を集めた。

リサの母のInstagramには、イベントでの母・娘・愛犬のオフショットが公開された。リサの衣装に合わせるように、ゴールドのジャケットに黒のロングドレスを合わせたリサの母は、リサとお揃いのゴールドの衣装をまとった愛犬・Lolaを抱いている。その母と愛犬に、少し背をかがめるように写るリサ。3枚目では、母娘で頭を寄せ合い、そろって目を閉じた仲睦まじいショットも披露した。

コンサートやイベントで見せる華やかな姿とはまた違い、家族の前でまるで少女のような微笑みを浮かべるリサの表情が印象的だ。「家族みんな金色コーデで素敵」「家族といるリサの表情に癒される」「Lolaもドレスアップされていてかわいい」といった声が相次いでいる。

一方、リサ自身もInstagramに、イベントでのオフショットを公開。6枚目には、ライトアップされたワット・アルンを背景に、レッドカーペットに佇み振り返るようなショットが収められている。さらに11～15枚目では、愛犬を抱き、弾けるような笑顔を見せる姿も。

この投稿にも、「リサ×ゴールドは最強」「夜のワット・アルン前のラリサ、美しすぎる」「一体何頭身あるの！？」と絶賛のコメントが多数寄せられている。

■写真：BLACKPINKリサとお揃いコーデの愛犬・Lola

■動画：レッドカーペットでのLISA（BLACKPINK）、タイの俳優ウィンとの2ショットも

■動画：『Feel All the Feelings - Amazing Thailand x LISA』