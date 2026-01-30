中山福 <7442> [東証Ｓ] が1月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比41.7％増の5.5億円に拡大したが、通期計画の7.8億円に対する進捗率は71.0％にとどまり、5年平均の76.4％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の2.2億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比0.5％減の2億円となったが、売上営業利益率は前年同期の1.1％→1.1％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

