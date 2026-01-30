三菱化工機 <6331> [東証Ｐ] が1月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比72.9％増の65.5億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の86.5億円→91億円(前期は56.2億円)に5.2％上方修正し、増益率が53.8％増→61.7％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の47.8億円→52.3億円(前年同期は34.5億円)に9.4％増額し、増益率が38.4％増→51.4％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の86円→105円(前期は1→3の株式分割前で210円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比65.8％増の26.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の9.0％→10.5％に改善した。



