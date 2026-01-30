ツバキ・ナカシマ <6464> [東証Ｐ] が1月30日大引け後(16:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終損益を従来予想の8億円の赤字→284億円の赤字(前の期は9.1億円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。赤字額は前の期末の純資産を46.2％毀損する規模となった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終損益も従来予想の1.6億円の黒字→274億円の赤字(前年同期は7.9億円の赤字)に減額し、一転して赤字計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

本日（2026年１月30日）付けで開示している適時開示文書「減損損失の計上、棚卸評価損の計上、繰延税金資産の取り崩し、繰延税金負債の計上及び2025年12月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。2025年12月期決算は2026年２月13日に開示予定です。

