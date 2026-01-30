名古屋電機工業 <6797> [東証Ｓ] が1月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比62.6％減の4億円に大きく落ち込み、通期計画の23.2億円に対する進捗率は17.3％にとどまり、5年平均の32.1％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比12.2％増の19.1億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比46.8％減の3.8億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の15.9％→8.6％に大幅低下した。



株探ニュース

