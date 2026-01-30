日本製罐 <5905> [東証Ｓ] が1月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は7800万円の赤字(前年同期は8億2700万円の赤字)に赤字幅が縮小した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終損益は1億8900万円の赤字(前年同期は4億9200万円の黒字)に転落する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は5800万円の赤字(前年同期は7億6300万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-8.9％→-2.4％に急改善した。



株探ニュース

