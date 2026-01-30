ＩＶＥ（アイヴ）・チャン・ウォニョンの虚偽内容を流布していた、悪徳ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「脱オタク収容所」運営者の有罪が確定したことを受け、ウォニョンの所属事務所・ＳＴＡＲＳＨＩＰエンターテインメントが「どんな場合でも善処しない」とコメントしたと３０日、現地メディアの日刊スポーツなどが報じた。

これに先立ち２９日、韓国最高裁判所は情報通信網法上名誉毀損および、侮辱の疑いで起訴されている「脱オタク収容所」運営者に対する上告を棄却し、懲役２年・執行猶予３年、ボランティア活動１２０時間、約２億ウォン相当（約２千万円）の追徴金を宣告した原審を確定したことが伝えられていた。

この結果についてＳＴＡＲＳＨＩＰは「今後も所属アーティストに関する虚偽内容の流布、誹謗中傷、名誉毀損、人権侵害など、全ての違法行為に強力な法的対応を続けていく」と明かしたという。

「脱オタク収容所」は、２０２１年１０月から２３年６月まで、有名人ら７人を対象に誹謗中傷する動画を２３回にわたり投稿し、名誉を毀損した容疑で裁判にかけられていた。