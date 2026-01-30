小倉優子、弁当の“彩り”意識は「自分のエゴ」 子どもの喜び優先に「彩りよりお肉」を宣言
タレントの小倉優子、料理研究家のリュウジが29日、都内で行われた味の素の「『料理のねばべき展』メディア発表会」に登場。小倉が「料理の悩みってブラックボックス化していますね」と明かした。
【画像】小倉優子＆料理研究家・リュウジの「宣言」
同社は29日より、料理にまつわる心理的・実践的な不自由さをなくし、日々の暮らしの中で自由に料理する人を増やしていくことを目指す「料理自由化プロジェクト」を本格始動した。その第1弾として、「一汁三菜をつくら“ねば”」、「だしは一からとる“べき”」など、無意識のうちに自分に課してしまう料理のルールを「料理のねばべき」と名付け、その実態を知らせる企画展『料理のねばべき展』を29日から2月1日までの4日間、東京・NEWoMan TAKANAWAにて期間限定で開催している。
イベントでは、同社が2025年3月に主婦層を対象に実施した調査結果を発表。料理を楽しめていない人が55.8％。料理に対して「こうせねば」や「こうすべき」といった固定観念やプレッシャーである「料理のねばべき」を感じたことがあるという人は67.0％。その一方、それを「誰かに言われた」と感じている人は27.8％にとどまり、多くの人が無意識のうちにこうした固定観念を抱いている可能性がうかがえるなどの結果を発表。また、料理の悩みを人に相談できていない人は58.6％に達する一方、料理の固定観念を「変えたい」と思う人は60.0％にのぼっていることも伝えた。
大学で栄養も学び、3人の男の子を育てる主婦代表として登壇した小倉は、「基本的に料理を作ることは好きですが、作るのはいいけれど後片付けをしたくない、だから面倒に感じてしまうことはあります」とコメント。さらに、「料理のねばべき」を感じる瞬間について問われると、「誰かに言われるわけではないけれど『栄養バランスを考えなきゃ』と思って自分でプレッシャーをかけてしまいます。お弁当を作るときも、子どもたちに言われたわけじゃないのに、勝手に“何品か作らねば”と考えてしまうんです」と悩みを告白した。
イベント後半には、小倉とリュウジが、料理自由化に向けた今年の目標を書き記す「まな板書き初め」を実施した。
小倉の、料理自由化宣言は「彩りよりお肉」。「お弁当を作るとき、彩りを意識していましたが、子どもはやっぱりお肉の方が好き。自分のエゴで彩りを考えるのではなく、子どもが喜んでくれることを優先して、もっと自由にお弁当作りをしていこうと思いました」と自身の考えを発表した。
リュウジは、「用意したら全部料理」と力強く宣言。「料理を作る気が起きないときには、簡単に調理できる方法などに頼ってほしい。そう思えるだけで心が軽くなり、結果的に料理ができるようになることもある」と語った。
最後に、小倉は「料理の悩みはなんとなく言いづらかったりして、色々頑張らなきゃと思っていたのですが、これからはどんどん料理自由化へ考え方をシフトチェンジしていきたい」とコメント。そしてリュウジは、「『料理のねばべき』で考えてしまうと、食事のたびに気分が落ちてしまい、人生そのものも楽しくなくなってしまう。皆さんに役立つ情報は僕が全部用意しておきますので、『料理のねばべき』に囚われずに自由に料理をしてほしいと思います」とメッセージを送った。
【画像】小倉優子＆料理研究家・リュウジの「宣言」
同社は29日より、料理にまつわる心理的・実践的な不自由さをなくし、日々の暮らしの中で自由に料理する人を増やしていくことを目指す「料理自由化プロジェクト」を本格始動した。その第1弾として、「一汁三菜をつくら“ねば”」、「だしは一からとる“べき”」など、無意識のうちに自分に課してしまう料理のルールを「料理のねばべき」と名付け、その実態を知らせる企画展『料理のねばべき展』を29日から2月1日までの4日間、東京・NEWoMan TAKANAWAにて期間限定で開催している。
大学で栄養も学び、3人の男の子を育てる主婦代表として登壇した小倉は、「基本的に料理を作ることは好きですが、作るのはいいけれど後片付けをしたくない、だから面倒に感じてしまうことはあります」とコメント。さらに、「料理のねばべき」を感じる瞬間について問われると、「誰かに言われるわけではないけれど『栄養バランスを考えなきゃ』と思って自分でプレッシャーをかけてしまいます。お弁当を作るときも、子どもたちに言われたわけじゃないのに、勝手に“何品か作らねば”と考えてしまうんです」と悩みを告白した。
イベント後半には、小倉とリュウジが、料理自由化に向けた今年の目標を書き記す「まな板書き初め」を実施した。
小倉の、料理自由化宣言は「彩りよりお肉」。「お弁当を作るとき、彩りを意識していましたが、子どもはやっぱりお肉の方が好き。自分のエゴで彩りを考えるのではなく、子どもが喜んでくれることを優先して、もっと自由にお弁当作りをしていこうと思いました」と自身の考えを発表した。
リュウジは、「用意したら全部料理」と力強く宣言。「料理を作る気が起きないときには、簡単に調理できる方法などに頼ってほしい。そう思えるだけで心が軽くなり、結果的に料理ができるようになることもある」と語った。
最後に、小倉は「料理の悩みはなんとなく言いづらかったりして、色々頑張らなきゃと思っていたのですが、これからはどんどん料理自由化へ考え方をシフトチェンジしていきたい」とコメント。そしてリュウジは、「『料理のねばべき』で考えてしまうと、食事のたびに気分が落ちてしまい、人生そのものも楽しくなくなってしまう。皆さんに役立つ情報は僕が全部用意しておきますので、『料理のねばべき』に囚われずに自由に料理をしてほしいと思います」とメッセージを送った。