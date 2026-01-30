お笑いコンビ・野性爆弾が３０日、ニッポン放送のラジオ番組「中川家 ザ・ラジオショー」にゲスト出演した。

番組では、リスナーから「くっきー！さんはベッキーさんにあやかって改名したというのは聞いたことがあるが、ロッシーさんはどのような理由から今の芸名になった？」という質問が届いた。

これに対しロッシーは「ザコシとケンコバさんです」と、ハリウッドザコシショウとケンドーコバヤシが芸名を付けたと明かした。

ロッシーの本名は城野克弥（しろのかつや）のため、ザコシとケンコバは「シローノ、シローノ」と呼んでいたという。「あの人ら、『チャンネエ』『スーシー』とか、あの辺が好きやったんで、その流れで、『チャンネエ』『スーシー』の流れで『シローノ』が『ロッシーノ』になって、ロッシーです」

芸能界では「ネエちゃん」を「チャンネエ」、「寿司」を「シースー」など、言葉の前後を入れ替える業界用語があるが、その流れで「シローノ↓ロッシーノ↓ロッシー」となり、芸名になったと明かした。

一方、くっきー！がベッキーの影響で改名したことについて、中川家の礼二が「ホンマにそれなん？ ベッキー」と質問。するとくっきー！は、シャンプーハットとともにイベントに出た際、改名したいという話になったと明かした。

「恋ちゃんが『誰みたいになりたいの？』『どんな名前がええの？』（と聞いて）。とりあえず、まだベッキーが国民的タレントさんやったんで、すごい人気やったんで、『ベッキーみたいになりたい』って言ったら、『くっきー、ええんちゃうん？』みたいな」

こうした経緯で改名したというが、くっきー！は「改名した３日後ぐらいかな？ ベッキーが奈落の底、落ちていきました」と、改名直後にベッキーが不倫を報じられたと話していた。