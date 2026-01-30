見えなくなった飼い主さんを必死に追いかけるルナちゃんの健気な様子が尊すぎると話題になっています。

動画は記事執筆時点で再生回数6,000回を突破。コメント欄には「お母さんだと思ってそう」「主様のことが大好きなんですね」といった視聴者の声が寄せられました。

すぐに飼い主さんが大好きに

TikTokアカウント「黒猫ルナ」に投稿されたのは、飼い主さんの後を追う猫の動画。生後3ヶ月で飼い主さんと巡り会った元保護猫のルナちゃん。飼い主さんの家に来てから2週間が経ったそうです。

ルナちゃんは出会ったときから飼い主さんのお腹の上でゴロゴロと鳴くほど甘えん坊さんだったとか。遊んだりくつろいだり、新しい環境にもすぐに慣れて飼い主さんとの新生活は順調なようです。

離れたくない子猫

すっかり飼い主さんに心を許しているルナちゃん。飼い主さんが少しでも離れようとするとすぐに後ろを追いかけてくるようになったんだそう。

目をまん丸にして大慌てで駆け寄って来ます。

別の部屋に移動してしまった飼い主さんに「どうして置いて行くの？」と言わんばかりの表情。お母さんを追いかける子どものような健気な行動が可愛らしくてたまりません。

あざとい視線

甘えん坊のルナちゃんはお留守番が憂鬱なようで、別の動画では思いがけない抵抗の様子も。玄関で飼い主さんの黒いブーツに紛れてひっそり待ち伏せ。ここで靴を履くと出かけてしまうと覚えているようです。

そのまま首を傾げてキョトンと見上げるルナちゃん。あまりにもあざとい視線に、飼い主さんはいつも引きこもりを余儀なくされるといいます。

話題になった動画には「甘えん坊さんですね。可愛い」「後追い可愛いですね」と、急いで飼い主さんを探しに来るルナちゃんを微笑ましく見守った視聴者のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「黒猫ルナ」では、飼い主さんと出会ってからさまざまな一面を見せてくれるルナちゃんの日々を、他にもたくさんご覧いただけます。

