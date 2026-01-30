甘えん坊な猫さんのママさん愛が大爆発！？1日中べったりとくっついて甘える姿が、可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9.6万回再生を突破し、「甘えん坊さもちゃん可愛いなぁ♡」「こんなに猫さんに愛されたら堪らない」「ラブですねー」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ママのことが大好きな猫→どうしても離れたくなくて…悶絶級に愛おしい『甘えん坊な様子』】

甘えん坊なさもじくん

YouTubeチャンネル『さもじとほたねの日常』に投稿されたのは、甘えん坊なキジトラ猫の男の子「さもじ」くんのとある1日の様子です。

ママさんのことが大好きで普段から甘えているというさもじくんですが、この日はいつも以上に甘えん坊だったそう。まずは1日の始め、さもじくんはママさんにぎゅっと抱きしめてもらいながら、おしゃべりをしていたといいます。

ラブラブなふたり

今にもとろけそうな表情や漏れ出たような声、何より完全にママさんに身を委ねている姿は、まさに幸せそのものといった様子。おしゃべりでも態度でも大好きだと伝えてくれるさもじくんにママさんもメロメロで、相思相愛なふたりの間にパパさんが入る隙は1ミリもなかったそうです。

そして、「ここに居たいのぉ」と訴えるように鳴くと、クターっと脱力。文句は言いつつも肉球まで触らせてくれたりとされるがままで、退く気は一切ないよう。しかし、さすがにずっとこのままというわけにもいかず、一旦は離れたそうなのですが…。

離れたくない！

食事中のママさんの膝の上には、当たり前のような顔をして座るさもじくんの姿が！どうやらこの日は離れたくなかったらしく、あまりにも甘えん坊な姿にパパさんも笑ってしまったといいます。

食事が終わった後も、もう離さないとでも言うように前足を使って腕をホールドし、さらには腕にあごを乗せるという可愛すぎる行動に。こうすれば動かないと理解しての行動だったそうで、なかなかの策士っぷりですね。1日中、ママさんへの愛が溢れて止まらなかったさもじくんなのでした。

投稿には「さも君めちゃくちゃ可愛い♡ママ大好きだもんねw」「あご乗せするの～？ニャンて可愛い」「つぶらな瞳に悩殺されました」「めっちゃ可愛い♡甘え方が癒されます」「こんなに可愛いニャンコを抱いて眠りたい…」「最高ですね」「羨ましい限りでございます」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『さもじとほたねの日常』では、さもじくんと後輩の黒猫の女の子「ほたね」ちゃんの日常の様子が投稿されています。甘えん坊さんふたりの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「さもじとほたねの日常」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。