

WEB CM「ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ II」キービジュアル

TWICEのツウィが出演する、WEBCM「ヴィセ

ネンマクフェイク ルージュ II」篇が公開。イラストレーター「foxy illustrations」と、ブランドとして初のキャラクター起用したコラボCMとなっている。

【動画】WEBCM「ヴィセ

ネンマクフェイク ルージュ II」篇＆メイキング＆インタビュー

株式会社コーセーは、『Visee(ヴィセ)』の新商品として、2023年5月の販売以来、累計240万本※2売れている「ネンマクフェイク ルージュ」をパワーアップリニューアルした「ネンマクフェイク ルージュ II」を2月16日に発売する。それに合わせ、ガーリーでおしゃれな世界観が話題の人気イラストレーター「foxy illustrations」と、ブランドとして初めてキャラクターを起用したコラボレーション。新キャラクターとブランドミューズであるツウィ(TWICE)が出演する新WEB-CM「ネンマクフェイク ルージュII」篇を1月29日より公開した。※1:インテージ SRI+口紅市場ブランド内1色あたり消化個数(2025年10月末時点) ※2:国内総出荷実績(2023年5月〜2025年12月)、当社調べ。

新WEB-CM企画概要

「ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ II」は、唇の内側の粘膜のような色とツヤがピタッと密着し、色気のある唇へ導く スティックルージュ。軽くなめらかな塗り心地で、むっちりとした質感とつけたての色が長時間持続する。カラー展開も、旧品で人気の高かった8色をより使いやすい粘膜色カラーへとアップデートした。新商品の魅力をより多くの方へ届けるとともに、ブランドコンセプトである「あなただけの色気に出会う」をより情緒的に体現するため、2022年10月からブランドミューズを務める TWICE のツウィに加えて、今回ブランドとして初めてキャラクターをブランドミューズに採用。ふわふわなベッドで気持ちよさそうに眠るツウィのもとに、「foxy illustrations」のBunnyとCatがそっと現れ、彼女の唇に“フェイクなマジック”がかかる瞬間を描いたWEB-CMとなっている。夢を見ているような優しい表情や艶やかな表情、実際にキャラクターを感じている愛らしい笑顔など、多彩な表情を披露。

撮影エピソード

＜WEB CM＞

透明感あふれるピンクのワンピースで登場したツウィ。雲のようにふ わふわとしたベッドに身を預け、気持ちよさそうに眠るシーンから撮影がスタート。まどろむようなやわらかな表情やそっと動く手元の仕草に、スタジオはリラックスしたムードに包まれ、撮影は順調に進んだ。今回は、眠るシーンやささやくような仕草のシーンなど、感情の機微を 繊細に表現するシーンも多くあったが、そのようなシーンでは、自分 の映像をモニターで確認した瞬間、恥ずかしさから思わず声を上げて笑ってしまう場面も。撮影中の真剣な表情とは一転、ふっと明るくほどける笑顔がとても印象的だった。また、本来そこにはいないBunnyとCatのキャラクターに視線を合わせて芝居をする難易度の高いシーンでは、息づかいから目線の角度まで細かく調整し、まるで本当に隣にいるかのような自然な距離感を表現。ルージュを塗られる瞬間のわずかな反応や、目覚めるシーンのニュアンスにもこだわり、映像に“魔法がかかったような”柔らかい世界観をつくり上げていた。＜スペシャル動画「#進化形ネンマクフェイク篇」＞

今回の撮影では、『ヴィセ』公式 SNS ならびに本商品のスペシャルサイトで公開されるスペシャル動画「#進化形ネンマクフェイク篇」の撮影も行われた。ルージュを塗るツウィの上からBunnyとCatたちが次々に落ちてきて、ツウィが埋もれていくようなユーモア溢れる内容となっている。ツウィが埋もれていくシーンでは、BunnyとCatたちの動きに合わせてキャラクターと掛け合う、ツウィの無邪気な様子も。本編よりもポップで、思わず何度も見返したくなる仕上がりとなっている。

TWICEツウィ インタビュー

――CM撮影の感想を教えてください。

パワーアップした商品の魅力や WEB-CM の世界観がしっかり伝わるように意識して、撮影に臨みました。口もとだけでなく、目線や表情にもこだわって撮影したのでぜひ注目していただきたいです。――今回初めて「foxy illustrations」キャラクターとのコラボレーションとなりますが、 共演してみていかがでしたか。

今回初めての共演になるので、新鮮でワクワクしました。 可愛くて癒されるキャラクターたちなので、どのようなWEB-CMになるのか今から楽しみです。――実際に「ネンマクフェイク ルージュ II」を試してみていかがでしたか。また、お気に入りの色はありますか。

なめらかな塗り心地で、むっちりとした質感とネンマクカラーがとても気に入っています。色名も可愛らしい「うさぎのフィアンセ」が、とくに好きです。色もツヤ感も長い時間持ってくれるので、日常使いにも撮影にもぴったりだと思います。 ――今回の新商品は「ネンマクフェイク ルージュ」がパワーアップリニューアルした、 よりむっちりとしたツヤとつけたての色が持続する、進化形粘膜色ルージュです。最近ツウィさんが「自分がパワーアップした」と感じる瞬間があれば教えてください。

今までやったことのない新しいことにも自信をもって挑戦できるようになった瞬間は、パワーアップしたなと感じます。――もうすぐ「バレンタイン」です。大切な人に想いを伝える方へ、ツウィさんから“エール”をお願いします。 また、想いを自信を持って伝えるために、普段心がけていることがあれば教えてください。 想いを伝えるときは、緊張しても“自分らしく”いることが大切だと思います。お気に入りのリップをつけて自分の好きなメイクをすると自信にもつながるので、気持ちが伝えやすくなる気がします。「ネンマクフェイク ルージュII」も勇気を出すと きの“お守りリップ”として持ってくれたら嬉しいです。