◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

受験シーズン本番。直前の過ごし方は合否を決める上で重要な要素になる。

最難関を突破したこの人の「試験直前」はどうだったか。早実野球部から早大政経学部中退という異例の経歴を持ち、現役の東大野球部員でありながら、昨年７月中旬の司法試験に合格したスタンリー翔唯（かい）外野手（２年）である。

さすがに野球部の活動は休止し、試験の準備に全集中したのかと思いきや、意外な答えが返ってきた。

「本当は試験前の１か月、休む予定だったんですが、６月中旬に打撃が好調でＡチームに上がって、休めなくなったんです」

早実ではベンチ入りならず、２年から学生コーチ。野球への情熱が消えず、早大２年時に司法試験の予備試験に合格後、東大野球部入部を志して東大文３を受験し、合格した。そんなスタンリーにとって、Ａチーム昇格は千載一遇のチャンス。野球にも手を抜く発想は全くなかった。

６月２８日、京大との定期戦（双青戦）では８回１死満塁、代打で初球をフルスイング。右中間に走者一掃の二塁打を放ち、優秀選手賞に輝いた。翌２９日、大経大とのオープン戦では初の４番。二塁打を放った。「さすがに最後の週は休みました」。主砲を担った半月後には司法試験の本番を迎えたというのだから、規格外の文武両道と言える。

「割と本気で総理大臣になりたくて。日本が永遠に繁栄できるシステム作りをしたい」というのが将来像。今春、目指すは初のリーグ戦出場だ。あまりにすごすぎて全く人生の参考にはならないが、挑戦をいとわず、努力を楽しむ姿勢は学んでいきたい。（野球担当・加藤 弘士）

◆加藤 弘士（かとう・ひろし）編集委員。かつてのバンド仲間が作詞作曲したＭ！ＬＫ「イイじゃん」がセンバツ入場行進曲に。感無量です。