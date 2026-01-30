第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨春Ｖの横浜（神奈川）も滑り込みで選出され、２０１７、１８年の大阪桐蔭以来、史上４校目の春連覇へ突き進む。

港町・横浜に届いた春切符。昨春のセンバツを制した横浜だが、今大会の選出はギリギリだった。

昨秋の神奈川県大会決勝では法政二に１２−０と圧勝。神奈川１位として臨んだ関東大会（山梨）だったが、１回戦の高崎商大付戦は５−４で白星発進したものの、準々決勝で専大松戸に２−４で惜敗。関東８強どまりで、センバツに当確ランプは点灯できなかった。

ナインは敗戦を引きずる中、１１月にはチームで明治神宮大会準決勝を観戦に行った。ハイレベルな攻防に目を奪われる一方、秋風に吹かれながら胸にこみ上げるのは、やはり悔しさだった。

主将の小野舜友（２年）はかつて、こう話してくれた。

「自分たちがここに立てていなくて、観客席から見ている違和感がすごくて。本当に情けないな、このままじゃダメだなって。もう一度、みんなで奮い立って、本当に日本一を目指さなきゃって」

ナインの目の色が変わった。そこからの練習は、鬼気迫るものになった。

「苦しい、きつい練習も甲子園のためなら、乗り越えられる。今もうまくいくことばかりじゃないんですけど、それを乗り越えた先に見える景色を想像したら、何事にも立ち向かっていけると思う」

今秋ドラフト１位候補で、メジャーも注目する織田翔希投手（２年）を擁し、その戦いぶりが注目される。春の聖地で強い横浜を再び披露する。

◆昨春センバツの横浜 エース左腕の奥村頼人と織田翔希の左右二枚看板に加え、打線も主将の阿部葉太外野手がけん引し、市和歌山、沖縄尚学、西日本短大付、健大高崎と難敵を撃破して決勝進出。決勝では智弁和歌山に１１−４と完勝し、チームスローガンに掲げた「横浜一強」を現実にした。