ハニーデュークスとヘドウィグモチーフのドリンク・スイーツ！「ハリー・ポッターカフェ」復刻メニュー
「ハリー・ポッター」の物語への愛着と思い出を共有するファンが集う「Harry Potter Cafe」と「Harry Potter Cafe Window」に懐かしの復刻メニューが期間限定で登場！
「ハニーデュークス」と「ヘドウィグ」をモチーフにした、この期間でしか食べられない人気メニューが提供されます☆
「ハリー・ポッター」Harry Potter Cafe／Harry Potter Cafe Window「復刻メニュー」
販売期間：2026年2月6日（金）〜3月31日（火）
販売店舗：Harry Potter Cafe、Harry Potter Cafe Window
「ハリー・ポッター」シリーズからインスパイアされた「Harry Potter Cafe」とテイクアウトショップ「Harry Potter Cafe」
メニュー提供開始以降、多くのゲストから好評だった「ハニーデュークス」と「ヘドウィグ」をモチーフにした人気メニューの再登場が決定しました！
初めて来店された方には“ときめき”を、当時を知る方には“懐かしい思い出”を、幅広いゲストに感動と喜びが届けられるメニューを紹介していきます。
Harry Potter Cafe：ジェリービーンズ チョコクランブル
価格：1,690円円(税込)
販売店舗：Harry Potter Cafe
賑やかなハニーデュークスの雰囲気をイメージした「ジェリービーンズ チョコクランブル」
リンゴのコンポートやキャラメルアイス、ビスケットなどにチョコソースがかけてあります。
ハニーデュークスのモチーフを散りばめた敷き紙付きです。
Harry Potter Cafe：ハニーデュークス マジカルホットミルク
価格：1,290円(税込)
販売店舗：Harry Potter Cafe
ほんのり甘く優しい味わいに仕上げられた「ハニーデュークス マジカルホットミルク」
ロリポップ型のチョコレートを溶かすとまるで魔法のようにピンク色に染まるホットミルクです。
Harry Potter Cafe Window：ヘドウィグ ドーナツ
発売日：2026年2月6日（金）〜※好評につき通常メニューとして継続販売されます
販売店舗：Harry Potter Cafe Window
手紙を届けに飛んで行くヘドウィグをイメージした「ヘドウィグ ドーナツ」が、レギュラーメニューに仲間入り！
ホワイトチョコレートがかかったドーナツは、ホットチョコレートとの相性も抜群です。
Harry Potter Cafe Window：ヘドウィグ ホットチョコレート
価格：890円(税込)
販売店舗：Harry Potter Cafe Window
マシュマロやクリームをトッピングした「ヘドウィグ ホットチョコレート」
「ヘドウィグ」の羽をイメージしたチョコレートを添えたホットチョコレートです。
「ハニーデュークス」と「ヘドウィグ」をモチーフにした、この期間でしか食べられない人気メニューが復刻。
Harry Potter CafeとHarry Potter Cafe Windowにて2026年2月6日より販売される「復刻メニュー」4種の紹介でした☆
