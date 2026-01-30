中丸雄一、試練に見舞われ続ける激動の人生を折れ線グラフで表現 ドリアン・ロロブリジーダ＆井口綾子と新番組「守りに入らず、攻めたい」
中丸雄一、ドリアン・ロロブリジーダ、井口綾子が、2月7日からスタートする朝日放送テレビの新番組『まるどりぃ〜ココだけの話〜』（毎週土曜 深1：00※初回・2回目は深1：10、放送後にはTVer配信）でMCを務めることが決定した。3人がゲストの知られざるエピソードを”丸撮り”。「まだテレビで話したことのない話」「他のバラエティで見せていないB面」をグイグイと深掘りする。
【番組カット】ゴイゴイスー！今日も全力な津田
アイドルだけでなく漫画家としても活躍する中丸、タレント業に加え美容室経営にも携わる井口、ドラァグクイーンと俳優でジェンダーも超越するドリアンという個性的な背景を持つ3人が集まり、迷いや葛藤・時にはギリギリトークも展開。深夜ならではの、”ココだけの話”を本音多めで届けていく。
初回の収録は「MC3人を丸撮り！」と題し、初対面の3人がお互いを知るための企画にチャレンジしました。各々が人生年表を作成し、これまでの幸福度を折れ線グラフで表現し、自己紹介。井口はミスコンSNS炎上事件や、大衆居酒屋での一人飲みについて、中丸とドリアンから質問攻めに。
ドリアンは、同性への初恋話や2丁目事情、ドラァグクイーンになった経緯をさすがの話術で語る。そして中丸は、デビュー前もデビュー後も試練に見舞われ続ける激動の人生を、ひょうひょうと振り返る。ときに言葉を選びながらも、お互いに気になるポイントに鋭く切り込み、逃がさない。3人の会話はどんどん広がり、井口が2人に恋愛のガチな悩みを相談し、中丸先生の初心者向けマネー運用教室が突然開講。そして飛び出した、ココだけの話とは…。
■MCインタビュー
――初回の収録を終えての感想は？
中丸：お2人に、本当は話したくないだろうなという面白い話もしてもらえて、良かったなと思います。MC同士の距離を詰めるという意味で、初回はゲストなしということだったんですけど、もう1回くらいゲストなしでやりたいですね。
井口：距離詰まってないですか？ 結構近づいたと思ったのに（笑）
。
中丸：もうちょい詰めたいです。特に井口さんのＳＮＳ炎上事件は、もう少し深掘りしたいです（笑）。
ドリアン：アタシも、事前に調べたまとめ記事と齟齬があったのでそこを追求したいわ。
井口：ふわっと終わらせられるかなと思ったら、結構突っ込んで聞いてくださったので、今まで言ったことのないことまで話しましたよ。警察に相談に行った話とか。
ドリアン：警察の話はびっくりした〜！
井口：初っ端からお2人にいじっていただいたので、私は距離感が近く感じました。これからも気を使わずに突っ込んでいきたいと思います。
ドリアン：初回でしか味わえない絶妙な間合いが逆に楽しかったです。アタシ含めて全員猫をかぶっていると思うので、ちょっとずつね、さらけ出していきたいなと思います。
Q)次回からゲストの方の知られざるエピソードを“丸撮り”していくうえで、プランはありますか？
中丸：初回の感じからすると、この番組はぶっちゃけなきゃいけないんだなと。ということは、ゲストの方に負荷をかけてしまうかもしれないですね。
井口：私はドリアンさんが突っ込んでいったところを、サポートしたいです。ドリアンさんが捕まえたら、それを押さえつけて逃しません（笑）。
ドリアン：そうね。そこで「まあまあ」と丸く収めていくのが中丸さん。いい感じの役割分担ができそうです。あら？ アタシ損（な役回り）じゃない？
中丸：切り込んでもらえると助かります（笑）。
――番組への意気込みをお願いします。
中丸：守りに入らず、攻めたいと思います。
ドリアン：そうですね。出し惜しみなし、手加減なしでやった方が、みなさんの印象に残ると思いますし。いろいろなお話をうかがって、ゲストの方々の魅力もしっかりと出せたらなと思います。
井口：普通のバラエティーだとなかなか聞けないことも、番組のコンセプトがあるからギリギリの質問もできると思うんです。（生放送ではなくて）収録なので、切り込んで、面白くできたらなと思います。
アイドルだけでなく漫画家としても活躍する中丸、タレント業に加え美容室経営にも携わる井口、ドラァグクイーンと俳優でジェンダーも超越するドリアンという個性的な背景を持つ3人が集まり、迷いや葛藤・時にはギリギリトークも展開。深夜ならではの、”ココだけの話”を本音多めで届けていく。
初回の収録は「MC3人を丸撮り！」と題し、初対面の3人がお互いを知るための企画にチャレンジしました。各々が人生年表を作成し、これまでの幸福度を折れ線グラフで表現し、自己紹介。井口はミスコンSNS炎上事件や、大衆居酒屋での一人飲みについて、中丸とドリアンから質問攻めに。
ドリアンは、同性への初恋話や2丁目事情、ドラァグクイーンになった経緯をさすがの話術で語る。そして中丸は、デビュー前もデビュー後も試練に見舞われ続ける激動の人生を、ひょうひょうと振り返る。ときに言葉を選びながらも、お互いに気になるポイントに鋭く切り込み、逃がさない。3人の会話はどんどん広がり、井口が2人に恋愛のガチな悩みを相談し、中丸先生の初心者向けマネー運用教室が突然開講。そして飛び出した、ココだけの話とは…。
■MCインタビュー
――初回の収録を終えての感想は？
中丸：お2人に、本当は話したくないだろうなという面白い話もしてもらえて、良かったなと思います。MC同士の距離を詰めるという意味で、初回はゲストなしということだったんですけど、もう1回くらいゲストなしでやりたいですね。
井口：距離詰まってないですか？ 結構近づいたと思ったのに（笑）
。
中丸：もうちょい詰めたいです。特に井口さんのＳＮＳ炎上事件は、もう少し深掘りしたいです（笑）。
ドリアン：アタシも、事前に調べたまとめ記事と齟齬があったのでそこを追求したいわ。
井口：ふわっと終わらせられるかなと思ったら、結構突っ込んで聞いてくださったので、今まで言ったことのないことまで話しましたよ。警察に相談に行った話とか。
ドリアン：警察の話はびっくりした〜！
井口：初っ端からお2人にいじっていただいたので、私は距離感が近く感じました。これからも気を使わずに突っ込んでいきたいと思います。
ドリアン：初回でしか味わえない絶妙な間合いが逆に楽しかったです。アタシ含めて全員猫をかぶっていると思うので、ちょっとずつね、さらけ出していきたいなと思います。
Q)次回からゲストの方の知られざるエピソードを“丸撮り”していくうえで、プランはありますか？
中丸：初回の感じからすると、この番組はぶっちゃけなきゃいけないんだなと。ということは、ゲストの方に負荷をかけてしまうかもしれないですね。
井口：私はドリアンさんが突っ込んでいったところを、サポートしたいです。ドリアンさんが捕まえたら、それを押さえつけて逃しません（笑）。
ドリアン：そうね。そこで「まあまあ」と丸く収めていくのが中丸さん。いい感じの役割分担ができそうです。あら？ アタシ損（な役回り）じゃない？
中丸：切り込んでもらえると助かります（笑）。
――番組への意気込みをお願いします。
中丸：守りに入らず、攻めたいと思います。
ドリアン：そうですね。出し惜しみなし、手加減なしでやった方が、みなさんの印象に残ると思いますし。いろいろなお話をうかがって、ゲストの方々の魅力もしっかりと出せたらなと思います。
井口：普通のバラエティーだとなかなか聞けないことも、番組のコンセプトがあるからギリギリの質問もできると思うんです。（生放送ではなくて）収録なので、切り込んで、面白くできたらなと思います。