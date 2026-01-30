「パンと音楽とアンティーク2026春」、音楽出演者第1弾発表 水曜日のカンパネラ、TENDRE、曽我部恵一ほか
合同会社クマとサル社は3月28日と29日、東京都調布市の東京オーヴァル京王閣にて、マーケットと音楽イベントが融合したフェスティバル「パンと音楽とアンティーク2026春」を開催する。音楽出演者第1弾が解禁となった。
【画像】「パンと音楽とアンティーク2026春」音楽出演アーティスト（一覧）
同フェスは、春と秋の年に2回開催される、マーケットと音楽の新しい体験が楽しめる内容。2日間で約2万人を動員している。
今回は、全国から集まるパン屋、アンティークショップ、クラフト作家、アクセサリー作家など、約350店が並ぶ圧巻のマーケットに加え、音楽ステージでは個性豊かなアーティストたちが春を彩るライブを繰り広げる。前売り1600円。小学生以下は無料。
■音楽出演者第一弾
●3月28日（土）
水曜日のカンパネラ、家主、大槻ケンヂ、Laika Came Back、Summer Eye、ヒグチアイ、toconoma、COMEBACK MY DAUGHTERS、浦小雪(Sundae May Club)、 Tocago、カジヒデキ-DJ-、やけのはら-DJ-CLUB SNOOZER(田中宗一郎/ヒサイthe kid)-DJ-ほか
●3月29日（日）
曽我部恵一、TENDRE、TOKYO No.1 SOUL SET、ヒックスヴィル、 Chocolat & Akito 、トクマルシューゴ、Small Circle of Friends、BAGDAD CAFE THE trench town、高井息吹、エマーソン北村、 ゆっきゅん、cambelle、KENJI TAKIMI(CRUE-L) -DJ-、Lantern Parade-DJ-、橋本徹(SUBURBIA)-DJ-ほか
【画像】「パンと音楽とアンティーク2026春」音楽出演アーティスト（一覧）
同フェスは、春と秋の年に2回開催される、マーケットと音楽の新しい体験が楽しめる内容。2日間で約2万人を動員している。
今回は、全国から集まるパン屋、アンティークショップ、クラフト作家、アクセサリー作家など、約350店が並ぶ圧巻のマーケットに加え、音楽ステージでは個性豊かなアーティストたちが春を彩るライブを繰り広げる。前売り1600円。小学生以下は無料。
●3月28日（土）
水曜日のカンパネラ、家主、大槻ケンヂ、Laika Came Back、Summer Eye、ヒグチアイ、toconoma、COMEBACK MY DAUGHTERS、浦小雪(Sundae May Club)、 Tocago、カジヒデキ-DJ-、やけのはら-DJ-CLUB SNOOZER(田中宗一郎/ヒサイthe kid)-DJ-ほか
●3月29日（日）
曽我部恵一、TENDRE、TOKYO No.1 SOUL SET、ヒックスヴィル、 Chocolat & Akito 、トクマルシューゴ、Small Circle of Friends、BAGDAD CAFE THE trench town、高井息吹、エマーソン北村、 ゆっきゅん、cambelle、KENJI TAKIMI(CRUE-L) -DJ-、Lantern Parade-DJ-、橋本徹(SUBURBIA)-DJ-ほか