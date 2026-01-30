家具家電は買わなくていい？初期費用を抑える“サブスク暮らし”の現実。「とりあえず安物」を買うのが“一番の無駄”
国土交通省が運営するウェブサイト「住まリテ」によれば、賃貸契約時における初期費用は、家賃の5〜7カ月分を目安に用意しておくことが推奨されている。新生活を控える人にとっては、少なくない出費だ。
一方で、LIFFUL HOME’Sが発表した2025年の首都圏『敷金・礼金』動向によると、実は敷金0・礼金0の物件が増加傾向にある。しかし、賃料や物価は上昇しており、初期費用削減のニーズは高まっていると考えられる。
物件契約や引っ越し時に発生する費用は一定程度軽減されつつも、金銭的にも心理的にも依然として負担が大きい。そのため、家具家電まで手が回らない人も少なくないだろう。実は、筆者も春から新社会人として上京する一人として、その壁に直面している。
こうした背景の中で注目を集めつつあるのが、家具や家電のサブスクリプション（以下、“サブスク”）である。
そこで今回は、家具・家電からレジャー用品、ベビー用品に至るまで幅広く製品を取り揃えるサービス「CLAS」を展開する、株式会社クラス代表取締役社長の久保裕丈氏に話を聞いた。家庭用耐久品のレンタルは、私たちの暮らしにどのような影響をもたらすのだろうか。
◆理想の部屋作りに立ちはだかる費用の壁
--いきなり私事の話なんですけど、来春から一人暮らしを始めようと思っていて。物件だけでなく家具家電もこだわりたいと考えている一方で、当然使える費用にも限りがあるわけです。せっかくだから妥協はしたくないんですよね……。
久保裕丈：価格重視で家具や家電を購入すると、どこかで不便に感じる点が出てくることもありますよね。当然高性能なモデルは値が張ってしまう。なにより初期費用の負担も同時に発生しますから、悩ましいところですよね。
実は私も社会人になって数年経った時に引っ越しをしたんです。でも、初期費用がとんでもない額になりまして……。良い部屋に引っ越したものの、必要なものがなかなか揃わず苦労したことがあります。
--引っ越しあるあるですね。多機能で使い勝手の良い製品への憧れが捨てきれません。
久保裕丈：実際に購入すると1つのアイテムだけでも数万円、冷蔵庫や洗濯機など複数の家電を取り揃えようとすると数十万円掛かりますよね。ですが、「家具・家電のサブスク」を利用すれば、お財布事情が厳しい人にとっても数千円から生活に必要な耐久品を取り揃えることができるんです。
--たしかに。特に新生活を控える人にとって、レンタルをすることによって費用面でのハードルが下がることは魅力的ですね。
久保裕丈：最近では、サブスクを利用する人も年々増えており、「家具や家電を買わずに利用する」というライフスタイルが広がりつつあります。
--「レンタルするよりも購入した方が最終的にはお得なのでは？」とも思ってしまうのですが……。実際のところ、どうなんでしょう。
久保裕丈：もちろん欲しい商品が最初から決まっているなら、買った方がお得なケースもあります。長期的な利用を考えている場合は、分割払いなどもありますし。ただ、引っ越しが多い人やコストを抑えることが最優先事項の人にとっては、初期費用を抑えられる点は大きなメリットかなと。
◆「2年」が分岐点？ 継続期間で見極める賢い選択
--とはいえ、サブスクの月額料金が物価高によって高騰する可能性もありますよね？
久保裕丈：小売のように大幅な値上がりをすることはあまりないですね。小売店では30〜40％ほど価格が高騰するケースもありますが、レンタル品は商品を長く使い回す仕組みですので、物価の影響が小さくなります。
--なるほど、それは嬉しいポイントですね。実は先日、近所の家電量販店に足を運び、冷蔵庫の価格を確認してみたんです。約150Lの小型モデルで、最安値は4万2千円ほどでした。
