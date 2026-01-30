コラボカフェ『SQUARE ENIX POP UP CAFE』において、次回コラボが『ドラゴンクエストVII Reimagined』に決定した。

【画像】ドラクエ7のキャラクターや世界観が反映されたコラボメニュー

コラボ期間中は「現代の世界」をイメージし、登場するキャラクターやゲームストーリーから着想を得たコラボメニューを展開する。

通期メニューとして、フード2品、ドリンク3品を用意しており、前期と後期それぞれでフード3品、ドリンク3品を展開する。後期メニューの詳細は後日公開予定だ。

カフェを利用した方にランチョンマット1枚をランダムにて、コラボメニュー注文1品につきコースター1枚をランダムにてプレゼントされる。

さらに同時開催される『LUIDA’S BAR（ルイーダの酒場）』では、「過去の世界」をイメージしたコラボメニューを展開し、加えて2店舗間でのスタンプラリーイベントも開催される。

店内カフェスペースの前期期間の予約は1月30日19時より開始される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）