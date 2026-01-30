虎ノ門ヒルズが“未来を試す実験場”に。都市型クリエイティブフェス「TOKYO PROTOTYPE」初開催
森ビルが運営する虎ノ門ヒルズを舞台に、新たな都市型クリエイティブフェスティバル「TOKYO PROTOTYPE（トーキョー・プロトタイプ）」が、2026年1月29日（木）から1月31日（土）まで開催されています。
ビル単体ではなく、「街そのものを展示空間とする」という発想のもとに構想された本イベントは、今回が記念すべき第1回となる試みです。
Courtesy of Mori Building Co., Ltd
都市全体を舞台にした“実験のフェスティバル”
本イベントは、虎ノ門ヒルズの情報発信拠点「TOKYO NODE」と、日本テレビ放送網が共同で企画。AI、ロボティクス、デザイン、アートなど、領域を横断する計26組のクリエイター、アーティスト、企業が一堂に会し、実験的なプロダクトやインスタレーション＝「プロトタイプ」を展示しています。特徴的なのは、出展者が会場に常駐している点です。来場者は作品を鑑賞するだけでなく、制作者本人との対話を通して、その背景にある思考やプロセスに直接触れることができます。展示・対話・交流が重なり合うことで、新たな気づきや次なるコラボレーションが生まれる“場”として、本フェスティバルは設計されています。
photo by ©FASHION HEADLINE
虎ノ門ヒルズ全体が展示空間に
会場は虎ノ門ヒルズ ステーションタワーを中心に、地下2階から地上49階まで。ステーションアトリウム、TOKYO NODE LAB、TOKYO NODE HALL、そして地上約250メートルに位置するルーフトップ「SKY GARDEN & POOL」まで、多様な都市空間が展示会場として開放されています。感度の高いビジネスパーソンから学生、ファミリー層まで、幅広い来場者が無料で体験できる点も、本イベントの大きな特徴のひとつです。
photo by ©FASHION HEADLINE
今回の出展の中でも象徴的な存在となっているのが、タイのクリエイティブスタジオ bit.studio によるインスタレーション《FLOCK OF》。空中を泳ぐ魚型ドローンの群れによって構成される没入型作品で、TOKYO NODE HALL（46階）に“天空の水族館”を出現させています。都市の上空で、テクノロジーと詩的なビジュアルが交差するこの体験は、「TOKYO PROTOTYPE」という試みを端的に象徴する作品と言えるでしょう。
展示 × 対話 × コミュニティという構造
「TOKYO PROTOTYPE」が目指しているのは、単なる展示会ではありません。都市そのものを“実験空間”と捉え、「展示会としての都市」、「対話の場としての都市」、「越境コミュニティとしての都市」、この3つを同時に成立させることが、明確に掲げられています。ジャンルや立場を越えた出会いが、偶然ではなく構造として生まれる──森ビルが長年にわたり「街づくり」を通して培ってきた思想が、このフェスティバルには色濃く反映されています。
photo by ©FASHION HEADLINE
街ぐるみで未来を考える、その第一歩
虎ノ門ヒルズでは同時期に、「攻殻機動隊展 〜Ghost and the Shell〜」も開催。フィクションが描き続けてきた未来像と、「TOKYO PROTOTYPE」が提示する現実の実験が、街の中でパラレルに響き合います。ミラノデザインウィークのように、街全体が創造の舞台となるフェスティバルを東京から発信する──「TOKYO PROTOTYPE」は、その大きな構想に向けた、確かな第一歩として位置づけられています。
［開催概要］
■日程：2026年1月29日（木）- 1月31日（土）
■場所：虎ノ門ヒルズ街なか各所およびTOKYO NODE
B2階 ステーションアトリウム・虎ノ門ヒルズカフェ
8階 TOKYO NODEエントランス・TOKYO NODE LAB・TOKYO NODE CAFE
45階 TOKYO NODEアライバルホール
46階 TOKYO NODE HALL
49階 TOKYO NODE SKY GARDEN & POOL
■時間：11:00-21:00
■料金：無料
■主催：森ビル株式会社 TOKYO NODE LAB・日本テレビ放送網株式会社
■協力：文化庁
