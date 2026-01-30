第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、２１世紀枠候補校に選出されていた士別翔雲は代表入りを逃した。長崎西、高知農が選出され、士別翔雲は補欠校となった。春夏通じて史上最北端からの甲子園出場には届かなかった。渡辺雄介監督は「士別翔雲の歴史はこういう負けから、逆境から１歩ずつ前に進んできた。この夏は必ず甲子園にたどりつきましょう」と選手に呼びかけた。

道立の士別翔雲は、士別商と士別が統合され２００７年に新設された。真冬にはマイナス２０度前後まで気温が下がり、グラウンドには雪が２メートル近く降り積もるなど恵まれない環境の中でも２３、２５年と夏の北北海道大会で４強入り。昨秋北海道大会の準々決勝では地元・上川管内出身の選手のみで臨み、準優勝した白樺学園と接戦（０●１）を繰り広げた。

全道１０地区で唯一甲子園出場のない名寄地区に所属している。過去には、稚内大谷が北北海道大会で３度準優勝し２１世紀枠候補校にも２度選出されたが、あと一歩のところで大舞台には届いていなかった。

◇士別翔雲（士別市） 士別商と士別が統合し、２００７年に開校した道立校。生徒数２８７人。野球部も０７年創部。部員数は２７人。２３年春からの北海道大会（夏は北北海道大会）で５度、８強以上に駒を進めている。ウェートリフティング部が全国屈指の強豪で、昨年のインターハイでは男子学校対抗で優勝を果たした。