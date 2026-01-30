第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日に大阪市内で行われ、全３２校が決定。２枠ある２１世紀枠で九州地区の長崎西が高知農とともに選出された。同校のセンバツ出場は１９５１年以来７５年ぶり２度目。夏の甲子園には３度出場している。

昨秋は長崎２位で九州大会に出場。唐津商（佐賀１位）を９―２（８回コールド）で下し、初戦を突破した。準々決勝は、優勝校でのちに明治神宮大会も制する九州国際大付（福岡）に０―５で敗れたが、エース右腕の熊寛生投手（２年）を中心に粘り強く戦った。

先進的で質の高い文武両道を実践し、昨年は東大４人、京大６人の合格者を出した。毎日５０分間の７時間授業を受けるうえ、週末には模擬試験などもあり練習時間は平日９０分、土日２〜４時間と短いが、自主的、かつ効率的に取り組み、実力を蓄えた。

◆長崎西 １９４８年に長崎（旧長崎中）、瓊浦（旧瓊浦中）、長崎女子（旧長崎高等女学校）、長崎市立女子（旧長崎市立高等女学校）の統廃合により長崎東とともに設立された長崎市の県立共学校。野球部も同年に創部。全校生徒８３０人、野球部員３０人。初めてセンバツに出場した１９５１年は、２勝を挙げて４強に進出した。夏は戦前の１９１７年（当時は長崎中）を含め、３度とも初戦負け。８１年は名古屋電気の工藤公康投手（元巨人）にノーヒットノーランを喫した。主な卒業生に草野仁（フリーアナウンサー）、長濱ねる（タレント）、麻生祐未（女優）。