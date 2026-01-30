第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、戦力以外の特色を加味し、全国９地区の候補から２校が東西に関係なく選ばれる２１世紀枠で、高知農（四国）と長崎西（九州）が選出された。

高知農は春夏を通じて初の甲子園出場となる。昨秋の高知県大会では、エース右腕・山下蒼生投手（２年）の安定した投球で準々決勝に進出。優勝校の明徳義塾に敗れたが、延長１０回２―３でサヨナラ負けと接戦を演じた。２０２１年度には新入部員がなく、連合チームでの大会出場を経験したが、苦境を乗り越えて甲子園切符を手にした。部活動の一環として「少年野球教室」を実施し、普及活動にも取り組んでいる。

長崎西は、１９５１年以来７５年ぶり２度目のセンバツ出場。昨秋は長崎２位で九州大会に出場して８強入りした。初戦を突破し、準々決勝は優勝校でのちに明治神宮大会も制する九州国際大付（福岡）に０―５で敗れたが、エースの熊寛生投手（２年）を中心に粘り強く戦った。先進的で質の高い文武両道を実践し、昨年は東大４人、京大６人の合格者を出した。毎日５０分間の７時間授業を受けたうえ、週末には模擬試験などもあり練習時間は平日９０分、土日２〜４時間と短いが、自主的、かつ効率的に取り組み、実力を蓄えた。

組み合わせ抽選会は３月６日に行われ、同１９日から１３日間（休養日２日を含む）にわたって熱戦が繰り広げられる。

◆高知農 １８９０年創立の南国市にある県立共学校。野球部は１９９９年に創部。全校生徒５６２人、野球部員１８人。他の部活動では陸上競技が盛ん。

◆長崎西 １９４８年創立の長崎市にある県立共学校。野球部も同年に創部。全校生徒８３０人、野球部員３０人。初めてセンバツに出場した１９５１年は２勝を挙げて４強に進出した。夏は３度とも初戦負け。１９８１年は名古屋電気の工藤公康投手（元巨人）にノーヒットノーランを喫した。主な卒業生に草野仁（フリーアナウンサー）、長浜ねる（タレント）、麻生祐未（俳優）。