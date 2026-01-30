３０日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、東京・東上野の路上で２９日夜、中国籍の男性が３人組の男らに催涙スプレーをかけられ約４億２３００万円が入っていたとみられるスーツケース３個を奪われる一方、３０日未明にも東京・大田区の羽田空港駐車場で、別の男性が催涙スプレーをかけられる事件も発生。男性の車には約１億９０００万円入りのスーツケースがあったという二つの事件について報じた。

コメンテーターで出演の兵庫県警元刑事部長の棚瀬誠氏は宮根誠司キャスターに「同じ３人組、同一犯の可能性もありますよね？」と聞かれると、「私も同一犯の可能性があると考えています」と返答。

「犯行の手口に加えて、被害者にも共通点があるんじゃないかと考えているんですが…。現金が入っているのがスーツケース、羽田空港から香港に向かうというところからしても、同一の犯人が一定の計画を持って犯行に及んでいるんじゃないかという印象があります」と続けた。

「犯行時間の接着性とか手口に照らして一般論として、同一犯という可能性がありますけど、わざわざリスクを冒して（連続で犯行を犯すか？）というところもありますが、４億２０００万と１億９０００万がたまたま羽田空港を通じて、たまたま香港に行くというところに違和感を感じる方はいらっしゃると思う。犯人と被害者の関係、被害者同士の関係というのが今後の捜査の注目点になるかと思います」と説明。

さらに「同一犯だとすると、両方の犯行の計画を綿密に立ててということになります。たまたま二つの事件が同時多発して、別の犯人だったとすると、それはそれぞれに計画を持った片方は闇バイトかも知れませんし、片方は違うかも知れない。いろいろなバリエーションが考えられると思います」と続けると「本件で一番大事なのは、なぜ現金が動くこのタイミングを知っていたかということ。４億２０００万がどこから運ばれてきて、羽田に行って、香港に行こうとしていたのかという一連の流れを犯人側がどのタイミングで捕捉をできていたのか、誰から把握できていたのかということになる。ひょっとすると、内部の犯行という可能性もあるし、関係者がたまたま悪意なく情報を漏らしてしまったという可能性もあります」と話していた。