近年、冬の風物詩になりつつあるイチゴフェア。大阪の「グランフロント大阪ショップ＆レストラン」では、今が旬のイチゴを楽しめる「艶苺FAIR」が2026年2月28日（土）まで開催されています。

なんといっても魅力は、全17店舗が腕を振るう多彩なイチゴメニュー！ 香り高いイチゴを贅沢に使ったパフェや、食事としても楽しめるイチゴグルメ、贈り物にもぴったりのジャムなど、この時期だけの特別なラインナップに胸が踊ります♪



Qu'il fait bon

「三重県伊賀市産“伊賀満天星いちご”のタルト」

イートイン 1ピース1628円／テイクアウト 1ピース1598円

「Qu'il fait bon」では、三重県伊賀市の山間で育つ、甘み・酸味・香りのバランスが秀逸な「伊賀満天星いちご」を一面に使用した贅沢なイチゴタルトが登場。サクサクのタルト生地となめらかなカスタードクリームがイチゴのおいしさを引き立てます。



春水堂

「タピオカあまおう苺ミルクティー」

イートイン 880円／テイクアウト 756円

「春水堂」定番メニューのタピオカは、イチゴミルクティーテイストで登場！ 甘酸っぱい「あまおう」をふんだんに使用したピュレソースを、さわやかな香りのジャスミンミルクティーとブレンド。香り高い茶葉とイチゴの果実感が口いっぱいに広がります。



「BALILax THE GARDEN Umeda」

「Tropis Berry Parfait」1750円

「BALILax THE GARDEN Umeda」では、イートインでパフェを楽しめます。 しっかりとした酸味をもつ国産イチゴとブルーベリー、ヨーグルトなどを使った鮮やかなタルトに、イチゴのスライスやスポンジ、ブラウニーベリーショコラなどを重ねています。ビタミンたっぷりで、体も心もうれしいパフェですね♪



堀内果実園

「いちご園」2480円

「堀内果実園」では、冬季限定のイチゴパフェが登場。約17粒の大きく艶やかなイチゴが飾られたパフェは、アートのような美しさ…！ グラス部分には、上品な自家製イチゴゼリーやイチゴのコンフィチュール、カスタードクリームなどを詰め込んで、軽やかな甘さが苺のおいしさを際立たせます。

「Afternoon Tea TEAROOM」

「さくふわスコーンサンド 苺」1890円〜

※紅茶付き(紅茶によって価格が異なる)

「Afternoon Tea TEAROOM」では、冬季限定のイチゴスイーツが登場！ 人気のスコーンをショートケーキ仕立てにしたスコーンサンドは、バニラビーンズ入りのさっくりふわっとしたスコーンに、フレッシュイチゴとレモンミルクホイップをサンド。仕上げにストロベリージェラートと甘酸っぱいイチゴソースをかけた、イチゴ尽くしのひと皿です。



THE CITY BAKERY

「ストロベリーナポレオンパイ」イートイン902円／テイクアウト820円

「THE CITY BAKERY」でも冬季限定のイチゴスイーツを販売しています。ナポレオンパイはフランスの郷土菓子。コクのある自家製カスタードクリームで、フレッシュな甘酸っぱいイチゴをくるんだ麗しのコントラストにうっとり…！ サクッとしたパイ生地にラズベリーソースが重なる、贅沢な味わいをぜひ堪能してみて。こちらは数量限定なので、気になる人は予約を忘れずに！



Bar Español LA BODEGA

「紀の里産まりひめ苺とスペインチーズのマリナード〜白和え仕立て〜」 836円

「Bar Español LA BODEGA」では、イチゴを使った前菜が登場。カリカリに焼き上げたハモンセラーノの塩気とクリーミーなマスカルポーネ、スモークさを感じるマンチェゴチーズと、「まりひめ」のフレッシュな甘さが相性抜群です。



Tana La Terrazza

「ストロベリーニ（苺のカクテル）」990円

「Tana La Terrazza」で提供されるのは、旬の苺を使うスパークリングカクテルのストロベリーニ。グラスを近づけると甘酸っぱいイチゴの香りに包まれます。すっきりとした飲み心地は、生ハムなどの前菜とぴったり。

ほかにも全17店舗で個性豊かなイチゴメニューが楽しめます。ぜひ「グランフロント大阪ショップ＆レストラン」へおでかけしてみてくださいね♪



■「艶苺FAIR」住所：大阪市北区大深町 4-1（うめきた広場）、4-20（南館）、3-1（北館）場所：グランフロント大阪ショップ＆レストランTEL：06-6372-6300期間：開催中〜2026年2月28日（土）※提供時間など、詳細は公式ホームページを要確認

Text：望月七愛



