「御上先生」監督、映画「ブルーロック」解禁キャストに反応「激アツだったので全員待てず」“推し活”写真にもファン感激
【モデルプレス＝2026/01/30】2026年夏に公開される実写映画『ブルーロック』のキャストが1月26日から続々解禁。TBS系日曜劇場『御上先生』（2025年）などを手掛けた監督・宮崎陽平氏が28日、自身のX（旧Twitter）を更新し、解禁されたキャストについて言及した。
【写真】「御上先生」監督、“推し”なにわ男子メンバー示唆
◆実写映画「ブルーロック」メインキャスト12日間連続で解禁
累計発行部数5000万部を突破し、日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こした、世界中で愛されている人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）が実写映画化。26日には高橋文哉が主人公・潔世一（いさぎ・よいち）役、27日には櫻井海音が蜂楽廻（ばちら・めぐる）役、28日にはなにわ男子の高橋恭平が千切豹馬（ちぎり・ひょうま）役、29日には野村康太が國神錬介（くにがみ・れんすけ）役を務めることが発表された。
◆宮崎陽平氏「ブルーロック」キャストに言及
櫻井と高橋（恭）は『御上先生』にも津吹隼人役・戸倉樹役としてそれぞれ出演しており、28日発表時点で宮崎氏は「12人揃ってからのつもりでしたが…実写版ブルーロックに御上先生にも出演してくれた櫻井海音くん 高橋恭平くんが出演！！」と喜びのコメント。「激アツだったので全員待てず…！楽しみしかないやん」と興奮した様子で期待を寄せた。
? #なにわ男子 https://t.co/307aejK4OG pic.twitter.com/oqKrkLd4RY— やんぴ (@ist_yohei) January 28, 2026
さらに宮崎氏は次の投稿で、高橋（恭）のメンバーカラーである紫のハートの絵文字とともに、なにわ男子の初ドームツアー「なにわ男子 1st DOME LIVE ‘VoyAGE’」東京ドーム公演を訪れたことがうかがえる写真を複数公開している。
◆宮崎陽平氏の投稿に反響
宮崎氏の投稿に、ファンからは「気にかけてくださって嬉しい」「喜びが伝わる」「激アツ！間違いありません！」「見守ってくださってありがとうございます」「推し活も最高」「東京ドームにも来てくれてたなんて」「恭平担ですね」などの声が寄せられている。なお『ブルーロック』は26日より公式SNS（Instagram、X、TikTok）が始動しており、2月6日までの12日間連続で、物語のメインとなるチームZメンバー12人が毎日1人ずつSNS上で解禁される。（modelpress編集部）
