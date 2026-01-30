“セサミン”含む国産銘柄豚の『北海道 熟成 ごまんてんロースかつ御膳』今年も登場【さぼてん】

とんかつチェーンの「とんかつ新宿さぼてん」は、2月1日から、「北海道 熟成 ごまんてんロースかつ御膳」を、全国のレストラン店舗で販売する。期間限定で、2026年4月末までの予定。

ごま由来のセサミンを含む国産銘柄豚「ごまんてん」を使用したロースかつ御膳。2025年1月に発売した期間限定商品で、好評を得たとして今年も再販売する。数量限定で販売し、価格は税込2,288円。

大海老フライを組み合わせた「北海道 熟成 ごまんてんロースかつ･大海老フライ御膳」(税込2,728円)もラインアップする。

その他、2026年3月末まで、紀州南高梅を国産大葉とロース肉で巻いた「ロース梅しそ巻きかつ御膳」(税込1,958円)も販売している。

〈「北海道 熟成 ごまんてんロースかつ御膳」概要〉

「ごまんてん」は、飼料にごまを配合して育てた豚で、抗酸化作用を持つとされるセサミンを含む。御膳に使用しているロースは、濃厚なコクと深いうま味が特徴で、脂のくちどけの良さも味わえるとしている。

今回の「北海道 熟成 ごまんてんロースかつ御膳」には、北海道産山わさびと醤油をセット。さぼてんならではの味わい方として、山わさびを醤油に溶いて、ロースかつに付ける食べ方を推奨している。

◆「北海道 熟成 ごまんてんロースかつ御膳」

【販売期間】2026年2月1日(日)〜2026年4月末予定

【販売場所】全国のレストラン店舗

【販売価格】税込2,288円

◆「北海道 熟成 ごまんてんロースかつ･大海老フライ御膳」

【販売期間】2026年2月1日(日)〜2026年4月末予定

【販売場所】全国のレストラン店舗

【販売価格】税込2,728円

