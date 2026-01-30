【超絶最かわてんしちゃん Switch Ver.】 2027年2月 発売予定 価格：19,800円

グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「超絶最かわてんしちゃん Switch Ver.」を2027年2月に発売する。価格は19,800円。

本商品は「NEEDY GIRL OVERDOSE」よりインターネット・エンジェル「超絶最かわてんしちゃん」を1/7スケールフィギュア化したもの。パソコンの画面から飛び出してくるかのようなポージングで立体化され、片脚を軽やかに上げ、わずかに前へ踏み出した動きによって、立体感と奥行きのある造形表現となっている。

衣装には繊細なパール塗装を施し、光の当たり方によって変化する上品な光沢表現となっている。

階段状デザインを取り入れたクリア台座は、安定感のある展示を可能にするとともに、作品の世界観をより一層引き立てる。

(C)WSS playground