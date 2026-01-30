【DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation マリー・ローズ トゥインクル・ローズVer.】 10月発売予定 価格：26,180円

キューズQは、フィギュア「DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation マリー・ローズ トゥインクル・ローズVer.」を10月に発売する。価格は26,180円。

本商品は、女の子たちと甘いひとときを過ごすバカンスゲーム「DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（DOAXVV）」より「マリー・ローズ」を1/7スケールで立体化したもの。トゥルーカラーコーデ“トゥインクル・ローズ”コスチュームでのフィギュア化となり、fubuki氏のイラストの魅力が余すことなく詰め込まれている。全高は約24.5cm。

【イメージ画像】

(C) コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C) 2005 quesQ All rights reserved.