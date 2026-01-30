【一部商品価格改定のお知らせ】 1月30日 発表

ポケモンは、TCG「ポケモンカードゲーム」において、2026年5月以降発売の一部新商品のメーカー小売り希望価格を改定することを発表した。

今回「ポケモンカードゲーム」公式サイトにて「一部商品価格改定のお知らせ」を公開。2026年5月以降に発売される「拡張パック」を対象に価格改定を実施する予定で、改定後の価格は200円となる。

なお価格改定の理由については「原材料費の高騰などの影響」としているほか、一部の拡張パックについては、価格が異なる場合があり、2026年4月以前に発売の商品については変更無しとしている。またその他の価格ラインナップの商品については、商品ごとに価格を設定する。

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。