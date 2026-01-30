横浜キャラメルラボで出会う♡甘酸っぱいバレンタインのご褒美

横浜生まれの生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」から、バレンタインシーズンにぴったりの限定フレーバーが登場。春の訪れを感じさせるいちごの甘酸っぱさを、とろけるような生食感で楽しめる特別な一品です。可愛らしさと上品さを兼ね備えた限定ピンクBOXは、自分へのご褒美にも、気負わないギフトにもぴったり♡この時期だけの特別感が、心までやさしく満たしてくれます。

甘酸っぱくとろける生食感

横濱生キャラメルストロベリーは、パティシエが銅鍋でじっくり炊き上げたいちご味の生キャラメル。いちごのやさしい酸味とミルクのコクが溶け合い、口に入れた瞬間なめらかにほどけます。

専門店ならではの製法が生み出す軽やかな口どけは、デザートタイムを特別なひとときへと導いてくれます。

大人可愛い限定ピンクBOX

横濱生キャラメルストロベリー

バレンタイン期間限定で用意されるのは、やさしいピンク色の特別BOX。5個入りで、そのまま手渡しできる華やかなデザインが魅力です。

甘すぎないカラーリングは大人の女性にも取り入れやすく、カジュアルなギフトとしても好印象。数量・期間限定だからこそ、今だけの特別感を楽しめます。

内容量：5個入り

フレーバー：いちご

BOXカラー：限定ピンクBOX

専門店が守り続けるこだわり

横浜キャラメルラボでは、2019年の開業以来、ガラス張りの工房で毎朝パティシエが生キャラメルを手作り。

モンドセレクションで2年連続最高金賞を受賞した確かな技術を活かし、10種類以上のフレーバーを丁寧に炊き上げています。ストロベリーも、その想いが詰まった逸品です。

バレンタインに選びたい特別な一粒

横浜キャラメルラボの横濱生キャラメルストロベリーは、いちごの甘酸っぱさと生キャラメルのなめらかさが織りなす、今だけの限定フレーバー。

可憐なピンクBOXと上質な味わいは、バレンタインシーズンの贈り物にぴったりです。

数量・期間限定での販売となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。自分を労わるひとときにも、大切な人への想いを込める一粒にも選びたい逸品です♡