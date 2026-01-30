『恋の通訳、できますか？』で完全沼落ち…Netflixで今すぐ観たいコ・ユンジョンの出演韓ドラ3選【ハングクTIMES】
Netflixシリーズ『恋の通訳、できますか？』で、キム・ソンホ演じる多言語通訳士チュ・ホジンと運命的な恋に落ちるトップ俳優チャ・ムヒを、とびっきりチャーミングに演じたコ・ユンジョン。これまでクールな役が多かったのですが、初の本格的なロマンティックコメディー挑戦で見せた新たな一面に、沼落ちした人も多かったのではないでしょうか？本記事では、そんな沼人必見！『恋の通訳、できますか？』ほか、Netflixで今すぐ観たい出演韓ドラ『いつかは賢いレジデント生活』『還魂』をご紹介します。
【写真】福士蒼汰に抱き抱えられ…肩出しドレス姿のコ・ユンジョン
■『恋の通訳、できますか？』
コ・ユンジョンのあまりの可愛さに、「かわいすぎる…」と終始呟いてしまう、話題の新作『恋の通訳、できますか？』。天真爛漫な魅力が愛らしすぎて、もう一度出演作を巡りたくなってしまう一作です。
『主君の太陽』や『ホテルデルーナ』など、ファンタジー脚本の名手ホン姉妹が手がけた本作。序盤からホン姉妹独特のぶっ飛び展開がちょいちょい挟まるので、ファンタジー苦手民としては「大丈夫かな…」と心配だったんですが、これが最後まで観てみたら、上質なヒューマンラブもので。ホン姉妹が手がけた作品の中でも、「メッセージ性のある傑作！」と言われているのも納得です。
Netflixシリーズ『恋の通訳、できますか?』独占配信中
多言語通訳士ホジン（キム・ソンホ）と無名俳優のムヒ（コ・ユンジョン）の、江ノ島での偶然の出会いから始まる本作。数年後、ムヒは世界的なスターになり、海外ロケのバラエティ番組の通訳としてホジンが再び雇われることに。
2人は世界を旅しながら、一緒に過ごすことになりますが、「言葉は通じるけど心は通じない」というすれ違いが連発。誤訳や微妙なニュアンスのズレが、2人の距離を縮めたり、遠ざけたり…。そこに我らが福士蒼汰演じる、ムヒの共演者ヒロとの三角関係も加わって、予測不可能な“じれキュンロマンス”が展開していきます。
コ・ユンジョンが演じるのは、元々は無名女優でしたが、あるゾンビ役“ドラミ”の演技がバズって一夜にしてグローバルトップスターになったムヒ。完璧美人なのに、実際はめちゃくちゃ恋に不器用で、真っ直ぐで、ちょっとポンコツなその落差のギャップ萌えが半端ない…!常に冷静で塩対応のホジンと、感情爆発ポンコツなムヒの温度差ある掛け合いが最高で、キュン＆クスッとさせてくれます。もうこの感じは、ラブコメ好きならたまらんやつではないでしょうか。
そしてムヒの役であり、別人格の“ドラミ”では、180度違う大胆＆狂気的な一面が出てくるわけなんですが、表情だけ見ても一瞬で今ムヒなのかドラミなのかが分かる、その表情演技の巧妙さたるや…。これまでどちらかというと冷静でクールな役柄が多かったですが、今作では内面的な闇を抱えたトップスターという、可愛さ、脆さ、狂気が入り混じる変幻自在な演技を見せ、フィルモグラフィーの新たな代表作となりそう。あと、ムヒのファッションと着こなしが本当にオシャレで可愛すぎて、リアルにLOOK BOOKを作成お願いしたい…！
日本語吹替で見ると、今何語で喋ってるのかがやや複雑なのと、ユンジョン様のキュートなハスキーボイスと、爆イケボイスで多言語を操るキム・ソンホを堪能できないので、できれば字幕で見ることをおすすめします！
▼配信情報
Netflixシリーズ『恋の通訳、できますか?』独占配信中
■『いつかは賢いレジデント生活』
大ヒット作『ムービング』では25歳の年齢で19歳の女子高生を完璧に演じきり、「コ・ユンジョンの再発見」という評価を受けたコ・ユンジョンが、さらに大きく飛躍することとなった作品が、大ヒット作『賢い医師生活』のスピンオフドラマ『いつかは賢いレジデント生活』でしょう。本作では、"賢医"の舞台だったユルジェ病院の分院「鍾路ユルジェ病院」の産婦人科を舞台に、1年目のレジデント（研修医）たちの成長と友情、そして恋愛が描かれていきます。
新米医師として自信ゼロでミス連発、指導医に怒られまくり、患者とのコミュニケーションでも空回り…新米レジデントたちのリアルな葛藤や成長を描いたストーリーは、新社会人や、新しい環境で奮闘する経験をした人にとっては共感ポイントが山盛り！失敗や挫折を繰り返しながらも仲間や患者との絆で少しずつ前に進む姿は、グッとくると同時に、頑張るエネルギーをもらえるはず。
あと、今回やはり舞台が産婦人科というのがミソでして。産婦人科は新しい命が生まれる喜びと、時には予期せぬ悲しみが共存する場所。患者やその家族たちの人生模様は、人生の喜怒哀楽が詰まっていて、やはり涙なしでは観られません。
コ・ユンジョンが演じるのは、トップの成績を収め、医大合格を果たしたエリートオ・イヨン。かつてインターンとして働いた病院を辞め、悪評を背負いながら病院を転々とした過去を持っていて、父親の事業失敗による借金返済のために、ユルジェ病院に戻り、レジデントとしての生活を嫌々再スタートします。
ボサボサの髪に、同期からは「お父さんの服？」と聞かれるほどファッションにも興味がなく、序盤は病院生活に不満しかなくて、やる気ない態度と率直すぎる物言いに、こっちまでヒヤッとする場面も。ですが、物語が進むにつれて患者や同期との関わりを通じて医師としての使命感が芽生えていきます。徐々に患者や周囲の人々への思いやりや優しさが垣間見えてくると、冷めた外見の裏にある人間味にグッときてしまいます。
そしてこのシリーズの醍醐味といえば、『応答せよ』シリーズから続く伝統でもある、妙に“リアル”な鬼キュン恋愛パート！今回もイヨンと、産婦人科4年目の先輩ク・ドウォン先生（チョン・ジュンウォン）のロマンスは発狂もののキュン模様…！
不器用ながらも自分から手を繋いだり、「好きになってもいいですか？」とダイレクトに聞いたり、好きな人の前ではキラッキラ瞳を輝かせるイヨンが可愛すぎて、ギャップ萌え必至！
そしてお相手のドウォン先生も、恋する仕事では抜かりなく、後輩や患者に対してはめちゃくちゃ優しい理想の先輩ながらも、ちょっとポワンとしたとぼけ具合がもう…沼でしょう…？歯痒くもキュートなこのラブライン、カップルごと推したくなるはず！
スピンオフシリーズですが、"賢医"シリーズを好きな人はもちろん、観ていなくても全く違う作品として楽しめるのもポイント！そして、本作にハマりそうな予感がしててまだ『賢い医師生活』未視聴の方は、是非この機会に“賢医”のディープな沼に浸かってください！
▼配信情報
Netflixシリーズ『いつかは賢いレジデント生活』独占配信中
■『還魂』
そしてNetflixで観られるコ・ユンジョンの代表作の一つが、『恋の通訳、できますか？』と同じホン姉妹が脚本を手がけたファンタジードラマ『還魂』シリーズ。シーズン1から、ホン姉妹らしいコミカルなやりとりと、回を重ねるごとに面白さが増す中毒性高いストーリーで、世界観にどっぷりとハマる人が続出しました。
舞台は歴史にも地図にも存在しないテホ国。そこには人の魂を変える“還魂術”という魔術が存在していました。この“還魂術”は、テホ国一番の術師チャン・ガン（チュ・サンウク）が生み出したものですが、合わない魂が体に入ると、暴走して体の水分が抜けて石化してしまうことから、危険とされ、使用を禁じられていました。
20年ぶりに現れた還魂人で、血も涙もない天下一の殺し屋のナクス（コ・ユンジョン）は、テホ国の4大家の一つパク家の当主で、テホ国最大の松林（ソンリム）の総帥でもあるパク・ジン（ユ・ジュンサン）に追われていました。窮地に陥ったナクスは禁じられていた幻魂術を使い、目が不自由な田舎の女性、ムドク（チョン・ソミン）と魂が入れ変わります。そんな中、師匠を探していた不良のお坊ちゃんチャン・ウク（イ・ジェウク）と出会い、師弟関係を結ぶことになります。
時代劇×ファンタジーあるあるで、登場人物が多く、さらに関係性が複雑なので最初はやや戸惑う人もいるかと思うのですが、ホン姉妹脚本独特の絶妙に笑いを交えたラブコメ要素が面白すぎて、あっという間に引き込まれます。
ユンジョンは、パート1では冷酷でカリスマ性のある暗殺者ナクスの本来の姿として登場しますが、物語の序盤に盲目の女性ムドク（チョン・ソミン）の体に魂を移すため、ナクスの魂はムドクの体に宿り、ムドクが物語の中心的な存在となります。
続くパート2『還魂：光と影』では、ナクスの顔を持つ神秘的な神女チン・ブヨンとして登場します。記憶と神力を失っていますが、実は彼女の身体にはナクスの魂が宿っているという存在。パート1から3年後の世界で、彼女は謎めいた存在としてチャン・ウクと再会。互いの利益のために仮面夫婦としての生活を始めます。
ヒロイン交代に伴って賛否あった本作ですが、記憶喪失で子供みたいに純粋で無邪気ながらも、ふとした瞬間に冷徹な殺し屋の雰囲気を纏っている感じが、シーズン1のヒロインチョン・ソミンに通じるところがあって。「外見と内面のギャップで魅せる」という還魂のヒロインの本質はしっかり継承されていて、むしろ感心してしまいました。
圧倒的な美貌と透明感、キラッキラした瞳に登場から釘付けなんですが、ウクとの過去の絆が明らかになるにつれ、彼の心の傷を癒そうと無垢な愛を注ぐ姿が可愛すぎてキュンが止まらんのです！
そしてそんなブヨンの愛で、孤独を背負ったウクが徐々に心を開いていき、惹かれあっていくさまは、パート1とはまた異なる切なさがあってガンガン感情を揺さぶられること必至！恋愛細胞が生き返る、伝説のキスシーンも必見です！
▼配信情報
Netflixシリーズ『還魂』独占配信中
（文：DramaWriter Nana）
