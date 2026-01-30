演歌歌手天童よしみ（71）が30日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。パーソナリティー今田耕司の気遣いに感謝した。

天童は今田との関係について「コントの番組でお世話になったこともありますけど。ちょっと前ですけど、新幹線の中でね」と今田と偶然遭遇したことを回想。「私の席の前に今田さんが座っておられて。私はまだ気が付かなかった状態だったんですけど。私の母と一緒に乗っていたんです」と振り返った。

天童の母は足を痛めて歩けない状態だったといい「母がお手洗いに行きたいということでちょっと立ったら、今田さんもご一緒に立っていただいて、介助していただいた」と今田が移動に手を貸してくれたと明かした。また「お手洗いに行くの困ってたら、ちゃんと今田さんが介助してくださって。『僕行くよ』って言ってくれて。ええ！今田さんおはようございます！って言って。私じゃないと今田さんは気付いてなくても、そういう気持ちを持った人なので」と感謝した。

降車の際も今田が荷物を持ってくれたといい「驚きましたよ。本当に」と改めて感激していた。