ナンバープレートでお金持ちだと思う栃木県の地名ランキング！ 2位「那須」を抑えた1位は？【2025年調査】
車のナンバープレートに刻まれる地名には、その土地のイメージや雰囲気が色濃く反映されます。特に「お金持ちそう」と感じさせる地名は、地域の歴史や街並み、高級感のある暮らしの印象と結びつき、周囲に一目置かれる存在として注目を集めています。
All About ニュース編集部は9月22〜23日、全国10〜70代の男女300人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う栃木県の地名ランキングを紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「別荘などを所有する人が多そうで資産家が集まりそうなイメージがあるからです」（30代女性／宮城県）、「高級な別荘を持っているお金持ちも多そうだから」
（40代男性／神奈川県）、「那須御用邸があり、お金持ちの人が別荘地に住んでいそう」（60代女性／滋賀県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「栃木県の県庁所在地で、大手企業の本社が多数立地しているイメージがあるから」（50代男性／広島県）、「適度な都会なのに、古くから住んでいる人も多く、不動産を持っているイメージです」（60代女性／福岡県）、「詳しくなくても聞いて一番なじみのある土地名のため」（40代女性／高知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：那須／130票2位は「那須」でした。那須は栃木県北部に位置し、豊かな自然と高原リゾートとして知られる観光地です。那須岳の雄大な景色や温泉地、別荘地としてのブランド力もあり、首都圏からのアクセスの良さも魅力のひとつです。皇室の御用邸があることでも有名で、「上品で落ち着いたお金持ち」のイメージが定着しています。
1位：宇都宮／157票1位に輝いたのは「宇都宮」でした。宇都宮は栃木県の県庁所在地で、行政・経済・文化の中心地です。首都圏への交通アクセスも良く、都市機能が集約されたバランスの取れた街として発展しています。さらに餃子の町としても知られ、観光資源やグルメ、住みやすさといった要素が融合することから、「地に足のついた安定した裕福さ」を感じさせる地名として評価されているようです。
回答者のコメントを見ると「栃木県の県庁所在地で、大手企業の本社が多数立地しているイメージがあるから」（50代男性／広島県）、「適度な都会なのに、古くから住んでいる人も多く、不動産を持っているイメージです」（60代女性／福岡県）、「詳しくなくても聞いて一番なじみのある土地名のため」（40代女性／高知県）といった声がありました。
