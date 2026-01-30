のんびりお昼寝するカモの姿がSNSで話題になっている。



【写真】大丈夫？しんどいの？ 来園者を心配にさせるカモ

久留米市鳥類センター（福岡県久留米市）の公式Xが投稿したのは、地面にだらっと寝そべっているカモの姿。水面を泳ぐ姿とは違いすぎる、まるで溶けているようなダラけ具合に「生きてるの！？」と心配する来園者も多いそう。自然界では珍しい、油断し切っているカモさん、あなたは一体？広報担当の副島愛子さんに話を聞いた。



――撮影時の状況を教えてください。



副島：12月初旬の朝10時ごろ、当園の水禽（すいきん）ドームの通路で発見したもの。晴れで10度前後の陽気。来園者も少ない平日でした。



――この子だけ、とのことですが、他との違いは？



副島：飼育しているカモの中でも一番体格が良く老齢です。他のカモより堂々としていて、性格もマイペースなんですよ。



――来園者の反応は？



副島：「え？」と2度見、3度見されます。横を通る時も凝視される方が多いです。来園者が多いときは起き上がりとことこ逃げていくのですが、数人程度なら寝たまま。今日、写真を撮りにいったら「置物？」と言われていました。



――マガモの魅力は？



副島：ふわふわの体ともちもち歩く姿です。危険を察知した時に団体でサーっと逃げていく様子も観察すると面白いです。実際に動いているカモを見ると、色々な愛らしい面を発見できますよ！



◇ ◇



SNSでは「こんな無防備に転がってるのか」「飼育員さんに知らせに走りに行ってしまいそう」「ぐでたまならぬ、ぐでカモ」「猫がいないから見られる姿なのかも」などの反響が寄せられた。天敵のいない場所でのびのび暮らす鳥の姿は必見だ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）