SM ENTERTAINMENT JAPANとSM ENTERTAINMENTの完全子会社 STUDIO REALIVEから、2025年8月に公開されたバーチャルアーティストの練習生である柚木セラ（CERA）と雨音レナ（RENA）の2人が、Kiepi（キエピー）としてデビューする。

（関連：Hearts2Hearts デビュー SM ENTERTAINMENT、aespaに続いて“偶数ガールズグループ”を生んだ理由とは）

本情報は、本日1月30日にバーチャル練習生YouTubeアカウントであるV-TRAINEE’s DIARYにて公開された『Dream Equation Episode:03』内で発表されたもの。今回のエピソード3では、2人がチームとしてデビューするために事務所関係者に自らプレゼンする姿や、2人で支え合いながら努力する姿を見ることができる。

Kiepiは、“物語（episode）の鍵（Key）となる存在”という意味が込められており、真逆の魅力を持つ2人が共鳴することでより輝き一緒に成長していく姿を様々なコンテンツを通して楽しむことができる。

また、近日中に2人のソロ曲をリリース予定。CERAのソロ曲である「BLINK」は、ステップを踏みながら散歩をしているような軽快なコード進行と緩急のあるリズム感がキーとなっている楽曲。RENAのソロ曲「FREAKY」は、これから始まるエピソードを楽しみにしている姿を、壮大なメタリックシンセとタイトなドラムで表現した一曲となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）