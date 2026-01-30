¡Ö¸«¤Æ¤ëÂ¦¤âÀ°¤¤¤Þ¤¹¡×»ÐÄï¤â·ÝÇ½¿Í¡ÄÇò´ÖÈþÎÜà¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×á¥µ³è¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¼¤Ã¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×
¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÌÌ±Æ¤¬»Ä¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÁÇÅ¨¡×
¡¡à¥µ¥¦¥Ê¤Î½÷¿Àá¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¸µNMB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ(28)¤¬°µ´¬¤Îà¥µ³è¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥í¥±Âè43²óÌÜ¡×¤È¤·¤ÆµþÅÔ»ÔÆâ¤ÎÁ¬Åò¤Î¥µ¥¦¥Ê¤òË¬¤Í¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¥Ó¥¥Ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤Ç´À¤òÎ®¤¹ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÌÌ±Æ¤¬»Ä¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÁÇÅ¨¡ª¡ª¡¡£³¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ï¤«¤ì¤¿¡¢¥µ¥¦¥Ê¤âºÇ¹â¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈþÈ©¤¢¤é¤ï¤ÊÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¼¤Ã¡ªÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡ÖÈ©åºÎï¤À ¤ß¤ë¤ë¤ó¡×¡Ö¸«¤Æ¤ëÂ¦¤âÀ°¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö±ð¤ä¤«¤À¡×¡ÖÁ´¹ñ³ÆÃÏÈô¤Ó²ó¤ë¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Çò´Ö¤Ï2021Ç¯8·î¤ËNMB48¤òÂ´¶È¸å¡¢¥½¥í²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤·¤Æ³èÆ°¡£¡Ö¥µ¥¦¥Ê°¦¹¥²È¡×¤È¤·¤Æ¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤ò½ä¤ë¥í¥±´ë²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤äYouTube¤Ç¤â³èÈ¯¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ð¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎMiyuu¡Ê¤ß¤æ¤¦¡¢32¡Ë¡¢Äï¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÇò´ÖÂÀÍÛ(22)¡£