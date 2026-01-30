「Ｇ１・第６９回近畿地区選手権競走」（２月４〜９日・住之江）の開催に先立ち、箕面市ボートレース事業局の西川敬規局長らが３０日、大阪支部の高憧四季を伴って大阪市のデイリースポーツを訪れ、ＰＲを行った。

大阪、兵庫、滋賀、福井の４支部からえり抜きの猛者たちが出場する今シリーズ。ＳＧ級の豪華メンバーがそろう中、女子選手３人がド派手にハジける！！遠藤エミ（滋賀）、西橋奈未（福井）、そして高憧だ。

新進気鋭の２６歳は「いいエンジンを引いて見せ場を作りたい」と控えめに話しつつ、師匠・岡村仁（大阪）との出場に「心強い。いろいろ学んで共に優出できたら」と意気込みを見せた。今年の目標はＧ１制覇と「暮れの住之江（クイーンズクライマックス）で走ること」。まずここで活躍し、強固な足場を作りたい。

そんな高憧が疾走する６日間は連日、著名人が盛り上げる。初日の４日は落語家・立川談春、５日はプロレスラー・内藤哲也、そして６日は俳優・原田龍二が来場。また、最終日の９日は『住之江１マーク観戦ライブ』のゲストとして峰竜太（佐賀）が参戦、九州の快男児が近畿で大暴れ？する。

西川局長は「売り上げ目標は８５億円。暮れのＧＰに負けないぐらい気合を入れてやります」と胸を張った。４、５日の両日は、来場者に先着で出場選手のキーホルダーをプレゼント。デザインは非公開なので、これは行くしかない！！