ＡＢＣテレビの新春社長会見が３０日、大阪市福島区の同局で行われ、同局のバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜・午後１１時１７分）に対して批判が集まっている件について説明が行われた。

２３日に放送された同番組では、霜降り明星・せいやが６人兄妹の長男を代わってほしいという依頼を受け、一日長男として子どもたちと過ごす姿を放送。これに対しネット上では、両親に向け「育児放棄」や「ヤングケアラー状態」と批判が殺到していた。

番組では公式サイトで２６日に声明を発表。「父親が乳幼児を残して外出する場面、および当該ＶＴＲの最後に母親が、『米炊いて、７合』といった発言は、番組の編集・構成上の演出として表現したもの」と明かした。また、依頼者によって書かれた原文の主旨をもとに番組側と家族で内容を確認・相談したうえで、放送用に構成・改稿したことも明かし、その上で「これらは、取材対象者の実際の生活状況や日常の全体像をそのまま示したものではありません」と認めた。

この日編成制作担当の岩田潤取締役は、依頼原文の改稿について「ここが一番大切なポイントなんですよね、というお話をした上で、依頼者の方とご相談して同意していただいた上で、書き直していただく、というようなことがございます」と説明。今回も同様に改稿したが「そのことによって番組の演出方法が、視聴者の方からは、この家族はこうなのではないかというふうなことにつながったということに関しては、私ども、番組の方がこれは本当に重く受け止めないといけないというふうに思っておりますし、ご迷惑をおかけしたことだと思っております」と謝罪した。