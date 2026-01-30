お笑いコンビ「ロングコートダディ」の兎さん（37）が、2026年1月29日、YouTubeチャンネル「ロングコートダディ和尚のゲーム念仏」で生配信を実施。コントで演じたキャラクター「モグドン」の着ぐるみに言及する一幕があった。

「今もう、あげちゃダメってなっちゃって」

ロングコートダディは、「コント日本一」を決めるお笑い賞レース「キングオブコント（KOC）2025」で優勝。決勝戦の1本目に披露したネタで、兎さんは全身毛に覆われた地底人のキャラクター「モグドン」を演じた。

2026年1月29日の生配信で、兎さんは「モグドンの着ぐるみを処分する」と連絡を受けたことを明かし、「ショック」と心境を語った。

以前は、キングオブコントなどで使用した小道具などは持って帰ることができたそうだが、「今もう、あげちゃダメってなっちゃって。テレビ局が」という。

買い取ることもできるそうだが、「35万（円）って言われて、びた一文安くなりませんっていう感じだった」。

モグドンは現在、「ちょっと大きめの段ボール1つ」で保管しているという。兎さんは買い取る意思ものぞかせつつ、「どこに置いとくんだよってなるんだよね」と、複雑な思いを語っていた。