トランプ米大統領は２９日、次期米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の人事を現地３０日午前に発表すると明らかにした。ここにきて次期ＦＲＢ議長候補として、市場でタカ派とみられているウォーシュ元ＦＲＢ理事が有力視されている。しかし、これまで執拗に利下げを求めてきたトランプ米大統領が利下げに消極的な人物を次期ＦＲＢ議長に指名することは考えにくい。次期ＦＲＢ議長候補にウォーシュ元ＦＲＢ理事が決まったことが発表された際にウォーシュ元ＦＲＢ理事からハト派な考えが示されるようであれば、ドルが売られる可能性がある。



また、日本時間午後１０時には１月の独消費者物価指数速報値、同午後１０時半には１２月の米生産者物価指数、同午後１１時４５分には１月の米シカゴ購買部協会景気指数が発表される。１月の独消費者物価指数は、大方の予想が１．９％上昇となっており、前年比の伸びが前月の１．８％上昇から加速するとみられている。１２月の米生産者物価指数は、総合大方の予想が前年比２．８％上昇、コアの大方の予想が前年比２．９％上昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の３．０％上昇から鈍化すると見込まれ、１月の米シカゴ購買部協会景気指数は、大方の予想が４３．７となっており、前月の４２．７を上回り、２カ月続けて上昇するとみられている。



MINKABU PRESS

外部サイト