【ユーロ圏】
フランス実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）15:30
予想　0.3%　前回　0.5%（前期比)　
予想　1.3%　前回　0.9%（前年比)

ドイツ雇用統計（1月）17:55
予想　N/A　前回　6.3%（失業率)
予想　N/A　前回　0.3万人（失業者数)

ドイツ実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）18:00
予想　0.2%　前回　0.0%（前期比)
予想　0.3%　前回　0.3%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.3%（季調前前年比)

ユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）19:00
予想　0.3%　前回　0.3%（前期比)
予想　1.3%　前回　1.4%（前年比)

ユーロ圏雇用統計（12月）19:00
予想　6.3%　前回　6.3%（ユーロ圏失業率)

ドイツ消費者物価指数（速報）（1月）22:00
予想　-0.1%　前回　0.0%（前月比)
予想　1.9%　前回　1.8%（前年比)　
予想　-0.2%　前回　0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.0%　前回　2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【スイス】
KOFスイス先行指数（1月）17:00
予想　103.7　前回　103.4

【香港】
実質ＧＤＰ(速報)（2025年 第4四半期）17:30
予想　N/A　前回　0.7%（前期比)　
予想　N/A　前回　3.8%（前年比)

【南アフリカ】
貿易収支（12月）21:00
予想　270.0億ランド　前回　377.0億ランド

【ブラジル】
雇用統計（12月）21:00
予想　5.1%　前回　5.2%（失業率)

【メキシコ】
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）21:00
予想　0.5%　前回　-0.3%（前期比)
予想　1.2%　前回　-0.1%（前年比)

【カナダ】
実質GDP（11月）22:30
予想　0.2%　前回　-0.3%（前月比)
予想　0.7%　前回　0.4%（前年比)

【米国】
生産者物価指数（PPI）（12月）22:30　
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)
予想　2.8%　前回　3.0%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　2.9%　前回　3.0%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（1月）23:45
予想　44.1　前回　42.7（43.5から修正）


※予定は変更されることがあります。