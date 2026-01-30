これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）15:30
予想 0.3% 前回 0.5%（前期比)
予想 1.3% 前回 0.9%（前年比)
ドイツ雇用統計（1月）17:55
予想 N/A 前回 6.3%（失業率)
予想 N/A 前回 0.3万人（失業者数)
ドイツ実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）18:00
予想 0.2% 前回 0.0%（前期比)
予想 0.3% 前回 0.3%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（季調前前年比)
ユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）19:00
予想 0.3% 前回 0.3%（前期比)
予想 1.3% 前回 1.4%（前年比)
ユーロ圏雇用統計（12月）19:00
予想 6.3% 前回 6.3%（ユーロ圏失業率)
ドイツ消費者物価指数（速報）（1月）22:00
予想 -0.1% 前回 0.0%（前月比)
予想 1.9% 前回 1.8%（前年比)
予想 -0.2% 前回 0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.0% 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【スイス】
KOFスイス先行指数（1月）17:00
予想 103.7 前回 103.4
【香港】
実質ＧＤＰ(速報)（2025年 第4四半期）17:30
予想 N/A 前回 0.7%（前期比)
予想 N/A 前回 3.8%（前年比)
【南アフリカ】
貿易収支（12月）21:00
予想 270.0億ランド 前回 377.0億ランド
【ブラジル】
雇用統計（12月）21:00
予想 5.1% 前回 5.2%（失業率)
【メキシコ】
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）21:00
予想 0.5% 前回 -0.3%（前期比)
予想 1.2% 前回 -0.1%（前年比)
【カナダ】
実質GDP（11月）22:30
予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)
予想 0.7% 前回 0.4%（前年比)
【米国】
生産者物価指数（PPI）（12月）22:30
予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.8% 前回 3.0%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.9% 前回 3.0%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（1月）23:45
予想 44.1 前回 42.7（43.5から修正）
※予定は変更されることがあります。
