これからの予定【発言・イベント】
17:00 日銀国債買い入れ日程（2月）
18:00 ECB調査ユーロ圏消費者インフレ期待（12月）
19:00 外国為替平衡操作実施状況（25年12月29日-26年1月28日）
20:20 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、会議出席
31日
3:30 ムサレム・セントルイス連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）
5:00 ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演
7:00 ボウマンFRB副議長、金融政策と監督規制について講演（質疑応答あり）
米連邦政府「つなぎ予算」期限切れとなる見込み
米主要企業決算
シェブロン、エクソンモービル
※予定は変更されることがあります。
